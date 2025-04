“Bisogna prendere Osimhen”, Napoli avvisato: l’annuncio

Osimhen sembra essere la soluzione a tutti i problemi di un top club europeo: l’annuncio in diretta stupisce tutti.

Dopo una stagione fatta di alti e bassi a Napoli, Victor Osimhen è stato ceduto in prestito al Galatasaray. L’avventura dell’attaccante in Turchia procede a gonfie vele. In poco più di 30 partite il nigeriano ha siglato ben 28 reti e fornito 5 assist, dimostrando a tutti le sue grandissime qualità realizzative. Le sue ottime prestazioni nel campionato turco e in Europa League non sono affatto passate inosservate. Il suo nome è stato infatti fortemente associato ad un top club della Premier League: un suo eventuale approdo in Inghilterra risolverebbe molti problemi alla squadra.

Rio Ferdinand non ha dubbi: “Lo United ha bisogno di Osimhen”

La leggenda inglese stravede per l’attaccante ex Napoli e crede possa essere il profilo migliore per risollevare l’attacco del Manchester United.

Durante un episodio del suo podcast trasmesso su YouTube, l’ex difensore Rio Ferdinand individua il nome perfetto per risolvere la scarsa prolificità offensiva dello United. L’inglese è sicurissimo: un attaccante di peso come Victor Osimhen sarebbe l’opzione migliore. Secondo Ferdinand la presenza del nigeriano aiuterebbe tutto l’ambiente dei Red Devils:

“Abbiamo bisogno di Osimhen. È un giocatore di esperienza e con la capacità di segnare gol. Serve qualcuno che possa insegnare ai più giovani come si fa. Non ha mai giocato in Premier, ma credo che possa segnare ovunque. Fossi nei panni del Manchester lo acquisterei”

Lo United prepara il colpo: Napoli all’erta

Il Manchester è alla ricerca di un attaccante di qualità per la prossima stagione e potrebbe virare proprio su Osimhen. Il Napoli attende una possibile trattativa per cederlo.

Dopo le splendide parole spese da una delle leggende del club più rilevanti, il Manchester United potrebbe prendere seriamente in considerazione il consiglio di Ferdinand e puntare su Victor Osimhen. Finora il tandem d’attacco Zirkzee-Hojlund ha ampiamente deluso le aspettative: nonostante le loro grandi stagioni in Serie A, i due attaccanti non sono riusciti a ripetersi anche in Premier League.

Per riportare il Manchester United in Europa bisognerà rinforzare assolutamente il reparto offensivo. Proprio per questo la dirigenza dei Red Devils potrebbe già mettersi al lavoro per cercare di portare il nigeriano in Inghilterra. Il club guidato da Amorim potrebbe infatti sfruttare la clausola di Osimhen valida solo per l’estero.