Non solo Marianucci, il Napoli pensa ad un altro colpo in difesa: i tifosi sognano!

In casa Napoli è tempo di pensare al mercato. Oltre all’affare Marianucci, il club azzurro starebbe pensando ad un nuovo profilo.

La stagione è ancora in corso, ma il Napoli è già proiettato sul futuro. In modo particolare, la dirigenza azzurra starebbe pensando di investire una grossa somma di denaro nella prossima finestra di mercato. Uno dei reparti che potrebbe subire maggiori modifiche è la difesa. Nonostante quest’ultima vanti profili di qualità, Antonio Conte starebbe spingendo per avere dei rinforzi. Oltre all’affare Marianucci, la società azzurra avrebbe deciso di puntare anche su un altro profilo importante.

In casa Napoli è già tempo di lavorare sul mercato. Dopo una finestra invernale a dir poco disastrosa, il DS Manna avrebbe già iniziato a seguire diversi profili importanti. L’obiettivo principale è quello di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, ancor più in vista del doppio impegno che ci sarà nella prossima annata.

Da qui, infatti, nascerebbe la volontà della società di puntare su un noto profilo. Come riportato da Rudy Galetti, giornalista di “SportItalia” il Napoli sarebbe sulle tracce di Jhon Lucumì. Quest’ultimo, è un calciatore di proprietà del Bologna che si è messo in mostra anche nell’ultima sfida contro i partenopei.

Il colombiano, come riportato dal giornalista, è finito anche nel mirino della Roma. Oltre le voci sul futuro, però, va ricordato che il classe 1998 ha un contratto con il Bologna fino a giugno 2026. Ipotizzare la cessione non è “assurdo”, ma prima bisognerà assecondare le richieste degli emiliani. Ad oggi, il valore del cartellino si aggira tra i 15 e i 18 milioni di euro.

Difesa Napoli: le possibili modifiche per Conte

Il Napoli non è solo in questa corsa. Sempre secondo Galetti, anche la Roma ha messo gli occhi su Lucumì e non è una sorpresa. I giallorossi, con un progetto ambizioso alle spalle, cercano un centrale di spessore per rinforzare la linea difensiva. La concorrenza si fa sentire e per il Napoli sarà una sfida non solo tecnica, ma anche economica.

D’altro canto, il Bologna è una bottega cara per tradizione e non farà sconti. E poi c’è la variabile Roma: se i capitolini alzassero la posta, il Napoli dovrebbe rispondere con decisione. Una cosa è certa: in casa azzurra si fa sul serio e il mercato 2025 potrebbe regalare emozioni forti.