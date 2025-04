La concorrenza non spaventa il Napoli: c’è un top player nel mirino del DS Manna!

Il Napoli punta un top player nonostante la concorrenza agguerrita. Di seguito le ultimissime sulle mosse del club azzurro.

L’avvento di Antonio Conte a Napoli ha di fatto modificato tutto. Al centro delle vicenda, però, non ci sono solo i risultati che vedono gli azzurri a soli tre punti dalla vetta, ma anche i progetti futuri. Infatti, l’avvento del tecnico sulla panchina partenopea ha un compito chiaro: riportare la società dove merita. Tale idea, però, dovrà essere coltivata anche nei prossimi mesi. Come sarà possibile fare ciò? La risposta a tale quesito è molto semplice: il mercato. A tal proposito, il club azzurro starebbe pensando ad un noto top player.

Lookman per fare grande il Napoli, ma occhio alla concorrenza

Il reparto offensivo del Napoli vanta non pochi problemi. A causa della cessione “improvvisa” di Khvicha Kvaratskhelia al PSG, Antonio Conte è stato costretto ad “accontentarsi”. La cessione del georgiano non è stato affatto rimpiazzata nel mercato del gennaio, motivo per il quale in estate è lecito pensare al “grande colpo”.

Con ogni probabilità, il club azzurro investirà sul mercato una grossa somma di denaro. Una parte di questa potrebbe essere destinata all’acquisito di Ademola Lookman. Quest’ultimo, è ormai sempre più lontano dall’Atalanta motivo per il quale la cessione appare l’opzione più adeguata per tutti.

Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” il prezzo stabilito dalla famiglia Percassi è di circa 60 milioni di euro. Tale cifra non è affatto “bassa”, motivo per il quale sarà opportuno negoziare nei prossimi mesi. Intanto, il Napoli resta vigile ma sulle tracce del nigeriano ci sono anche altri club gloriosi.

Concorrenza spietata per Lookman: si inserisce anche la Juventus

Ademola Lookman è uno dei maggiori talenti presenti nel campionato italiano. Nonostante la stagione altalenante, il giocatore di proprietà dell’Atalanta è riuscito spesso ad essere determinante. Non a caso, proprio le sue prestazioni avrebbero attirato l’attenzione dei grandi club, come ad esempio Juventus e Napoli.

Proprio i bianconeri potrebbero “complicare” i piani del club azzurro. Ad oggi, il nigeriano rappresenta un vero e proprio obiettivo per Cristiano Giuntoli e gli altri dirigenti della Juventus. Al tempo stesso, però, gran parte del mercato juventino dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Detto questo, è possibile intuire che il colpo Lookman sia tutt’altro che facile per gli azzurri. Quest’ultimi, dovranno fare i conti con una concorrenza spietata che però potrebbe essere sconfitta in caso di offerta importante. L’ultima parola spetterà ovviamente al presidente Aurelio De Laurentiis che deciderà se investire o meno sul nigeriano.