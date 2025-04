Addio Napoli, decisione presa: non si torna più indietro

Pare essere ormai sul punto di svolta la decisione che nelle ultime ore sembra confermare le teorie già avanzate nei mesi scorsi. Un addio che interesserà il Napoli di Antonio Conte, in questo momento in lotta per la conquista del titol. Ceduto con la formula del prestito, il calciatore in questione sembrerebbe, però, aver trovato una nuova dimensione in un’altra squadra.

Addio Napoli: Elia Caprile diventerà a tutti gli effetti di proprietà del Cagliari…

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il Cagliari starebbe pensando di spendere ben 8 milioni (concordati a gennaio) per riscattare dal Napoli il portiere Elia Caprile.

La comunicazione è già pervenuta alla squadra partenopea e pertanto si prevede che il classe 2001 firmerà nel mese di giugno un contratto che lo legherà al Cagliari fino al 2029, con un ingaggio annuale puntato sulla cifra di circa 1,2 milioni di euro. Nelle prossime settimane, dunque, si saprà sicuramente qualcosa in più sul futuro di Elia Caprile. Al Napoli, dunque, potrebbe rimanese Simone Scuffet. Proprio quest’ultimo si è fatto trovare pronto lunedì a Bologna.