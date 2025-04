È scontro tra Manna e Giuntoli, sta accadendo in queste ore: lo scenario

Lo scontro il DS Manna e Cristiano Giuntoli, attualmente alla Juventus, è già iniziato. Lo scenario che lega le due compagini sarebbe davvero impensabile.

La stagione è ancora in corso, ma intanto sono diverse le squadre ad esser concentrate sul futuro. Tanti dirigenti starebbe lavorando già alla prossima sessione di mercato, la quale sarà cruciale per rinforzare le diverse rose. A tal proposito, però, Napoli e Juventus potrebbero dar vita ad un clamoroso scontro di mercato in vista dei prossimi mesi. I volti noti sono due: Giovanni Manna, sponda azzurra e Cristiano Giuntoli, sponda bianconera. Tali profili potrebbero creare uno scenario inedito.

La Juventus si inserisce per Comuzzo: è sfida con il Napoli

La sessione estiva di calciomercato non è ancora iniziata, ma i nomi sui taccuini dei dirigenti sono già tanti. In Serie A, da giocare ci sono ancora sette giornate che sanciranno gli obiettivi delle diverse compagini. Ciò nonostante, però, i club impegnati nello scouting sarebbero diversi. In pole position ci sono Napoli e Juventus, le due rivali di sempre che potrebbero creare uno scenario inedito.

Tra le due squadre è previsto uno “scontro di mercato”. Tale situazione avrebbe come protagonista Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina. Quest’ultima, è da tantissimo nel mirino del Napoli con il DS Manna che ha già sferrato l’assalto nel mese di gennaio. All’epoca, la trattativa non andò per il verso giusto ma nei prossimi mesi tutto potrebbe cambiare.

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” la situazione sarebbe più delicata del previsto visto l’interessamento concreto della Juventus. Il club bianconero, attraverso le trattative di Cristiano Giuntoli, avrebbe deciso di puntare sul giovanissimo difensore italiano. La valutazione della Fiorentina è di circa 40 milioni di euro, ma una possibile asta tra azzurri e bianconeri potrebbe far lievitare ulteriormente il cartellino del classe 2005.