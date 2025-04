Champions, gol magnifico di Kvara col PSG: che prodezza

Kvaratskhelia ha segnato un bellissimo con gol in PSG-Aston Villa.

Il Napoli di Antonio Conte continua ad essere in piena lotta per lo scudetto. Dopo il pari di Bologna, infatti, gli azzurri continuano ad avere solo tre punti di svantaggio dall’Inter di Simone Inzaghi.

Il pari rimediato dai nerazzurri contro il Parma, di fatto, hanno permesso al Napoli di restare comunque vicino alla vetta della classifica. Tuttavia, tra le fila partenopee c’è sempre il rammarico di fare questa lotta scudetto senza Khvicha Kvaratskhelia. Proprio quest’ultimo, tra l’altro, è stato autore di una bellissima rete questa sera.

PSG-Aston Villa, che gol pazzesco di Kvaratskhelia

Dopo aver vinto il campionato francese, infatti, il PSG sta giocando in questi minuti l’andata del quarto di finale di Champios League contro l’Aston Villa di Unai Emery. Gli inglesi erano passati in vantaggio con Morgan Rogers, ma poi gli uomini di Luis Enrique hanno ribaltato il risultato con due bellissimi gol realizzati da Doué e, per l’appunto, Kvaratskhelia.

L’ex Napoli, di fatto, ha compiuto una prodezza. Il georgiano, infatti, prima ha saltato un avversario con la suola e poi ha battuto Martinez con una gran botta di sinistro.