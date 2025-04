Bonny al Napoli? La svolta è improvvisa: cambia tutto per l’estate!

Ci sono novità importanti per quel che riguarda il possibile passaggio di Bonny al Napoli. Di seguito tutte le novità legate alla trattativa.

La stagione del Napoli prosegue al meglio. Nell’ultimo turno di campionato, gli azzurri non hanno sfruttato il passa falso dell’Inter a Parma, ottenendo un solo punto a Bologna e mantenendo invariate le distanze con la capolista. La Serie A, però, non è ancora terminata e nelle prossime sette giornate tutto può succedere. Intanto, però, il club azzurro lavora anche su altri fronti e in modo particolare sul mercato. Non a caso, sarebbero emersi dettagli importanti su un possibile affare.

Bonny nel mirino del Napoli, ma c’è un ostacolo improvviso

Ange-Yoan Bonny continua ad essere uno dei nomi più chiacchierati del mercato. Sebbene non ci sia nessuna sessione aperta, il calciatore del Parma è già nel mirino di alcuni club importanti, tra cui il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il giocatore, grazie alle sue prestazioni, ha rubato l’attenzione in Serie A e sarebbe pronto per il grande salto.

Come riportato da “Il Mattino” il giocatore è nel mirino del Napoli, ma prima bisognerà capire la vera cifra del cartellino. Quest’ultima è stata stabilita dal Parma che ha già chiesto ben 20 milioni di euro. Il club azzurro resta interessato, ma ad una cifra nettamente inferiore.

Quindi, la vicenda è molto “delicata” e potrebbe subire delle modifiche nelle prossime settimane. Ad oggi, sia Napoli che Parma sono focalizzate sui rispettivi obiettivi e solo al termine della stagione torneranno sulla questione.