Decisione a sorpresa di Conte, ora cambia tutto: è successo in queste ore

In casa Napoli è giunta una notizia importantissima. Antonio Conte avrebbe stravolto tutto nelle ultimissime ore.

La stagione del Napoli prosegue al meglio, ma adesso il momento della verità è più vicino che mai. La vetta della classifica dista soli tre punti, con l’Inter avanti ma che continua ad essere impegnata su diversi fronti. D’altra parte, gli azzurri capitanati da Antonio Conte hanno un solo match a settimana e non possono più sbagliare. Non a caso, nelle ultimissime ore, il tecnico salentino avrebbe assunto una decisione drastica per evitare qualsiasi tipo di distrazione.

Conte blinda Castel Volturno: la decisione improvvisa del tecnico

Mancano sette giornate alla fine del campionato. Il Napoli di Antonio Conte ha solo sette settimane per agguantare l‘Inter in vetta alla classifica. Il tecnico lo sa, motivo per il quale non si può più sbagliare.

Come riportato da Valter De Maggio, direttore di “Radio Kiss Kiss Napoli” il tecnico azzurro avrebbe preso una decisione del tutto inusuale. Infatti, da oggi a Castel Volturno è stato creato un vero e proprio bunker. Ad assistere agli allenamenti della squadra ci sarà solo l’allenatore e il suo staff, mentre l’accesso ai dirigenti sarà interdetto.

Si tratta di una scelta molto forte da parte del tecnico, il quale vuole lavorare solo ed esclusivamente con la squadra. Conte non vuole lasciare assolutamente nulla al caso, motivo per il quale si eviterà di far trasparire qualsiasi tipo di cosa. A tali condizioni, il gruppo squadra non avrà nulla di cui preoccuparsi in quanto tutta l’attenzione del gruppo dovrà essere focalizzata solo sul rettangolo verde.