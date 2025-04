“Ha fatto un favore all’Inter”, Cassano attacca De Laurentiis: la stoccata

Dopo il pari di ieri del suo Napoli contro il Bologna, De Laurentiis ha subito un attacco da Cassano

Il Napoli di Antonio Conte non ha sfruttato l’occasione di mettersi ad un solo punto dall’Inter di Simone Inzaghi. Dopo il pari dei nerazzurri contro il Parma, infatti, i partenopei hanno pareggiato ieri sera contro il Bologna.

Pareggiare contro gli uomini di Vincenzo Italiano ci può anche stare, ma quello che ha fatto rumore è stato il secondo tempo del Napoli. Gli azzurri, di fatto, sono stati surclassati dagli emiliani nei secondi quarantacinque minuti del match. Questa prestazione, dunque, ha portato qualche critica al club partenopeo. Anche lo stesso Aurelio De Laurentiis ha ricevuto delle critiche dallo stesso Antonio Cassano.

L’ex giocatore, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Viva el Futbol’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“Aurelio De Laurentiis ha fatto un favore all’Inter quando ha venduto a gennaio un giocatore come Kvaratskhelia. Dalla cessione di quest’ultimo, mi sembra che Conte abbia un po’ di veleno in meno. O pensa che non si possa fare di più: senza alternative è davvero dura”.