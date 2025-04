Garnacho-Napoli, arriva la svolta improvvisa: l’annuncio non lascia dubbi!

Il Napoli è già concentrato sul futuro e sopratutto sul mercato. Intanto, è arrivato un annuncio importante sul futuro di Alejandro Garnacho.

Alejandro Garnacho continua ad essere uno dei nomi più chiacchierati in chiave mercato. L’esterno di proprietà del Manchester United è stato a lungo corteggiato dal Napoli anche se poi l’affare non si è concluso. Il mese di gennaio è stato alquanto lungo per l’argentino, il quale è “uscito” dai piani dei Red Evils. A distanza di alcuni mesi, però, il futuro sembrerebbe essere ancora in bilico e il Napoli sarebbe pronto a sferrare l’assalto.

Garnacho al Napoli, affare solo rimandato? La pista resta viva

Alejandro Garnacho continua ad essere nel mirino del Napoli. Il talento argentino continua a non brillare con la maglia del Manchester United, motivo per il quale l’addio appare ormai inevitabile. A “godere” di tale situazione potrebbe essere proprio il club azzurro, ormai interessato al giocatore da mesi.

Come riportato da “Il Mattino” la pista che porterebbe Garnacho in Serie A non è affatto svanita. Antonio Conte stravede per l’argentino, motivo per il quale potrebbe essere una richiesta diretta in vista dell’estate. Stavolta, però, la trattativa col Manchester United potrebbe chiudersi a cifre nettamente inferiori. A tal proposito, potrebbe bastare anche un’offerta da 45 milioni di euro.

In questo caso, poi, la palla passerebbe ad Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli valuterà le richieste del club inglese e deciderà se investire o meno tale somma di denaro. Una cosa è certa: Alejandro Garnacho e il Napoli non sono mai stati lontani.