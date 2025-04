“Dall’Atalanta al Napoli in estate”: sta accadendo tutto in queste ore!

Atalanta e Napoli potrebbero dar vita ad un importantissimo affare. Il calciatore potrebbe vestire la maglia azzurra in estate.

La stagione è ancora in corso, ma intanto in casa Napoli si inizia già a lavorare al futuro. Ad oggi, gli azzurri sono in piena corsa per lo Scudetto, ma la dirigenza starebbe lavorando anche ad obiettivi futuri. Tra questi, c’è ovviamente il mercato attraverso il quale verrà rinforzata la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il tecnico chiede garanzie importanti, le quali gli saranno consegnate direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, sarebbe pronto a mettere a segno un primo colpo importante proprio in vista dell’estate.

Il futuro di Ademola Lookman è più che mai in bilico. L’attaccante dell’Atalanta è reduce da una stagione da incorniciare, anche se a rovinare le cose potrebbero essere le questioni extra campo. Tra queste, ci sarebbero i rapporti ormai ai minimi termini con Gian Piero Gasperini.

Il calciatore nigeriano non è intoccabile, motivo per il quale dinanzi ad offerte vantaggiose la proprietà Percassi non declinerà. Da sempre, la Dea è una bottega molto cara ma durante la prossima estate tutto potrebbe cambiare, magari anche grazie alla volontà del giocare.

Stamane, come riportato da “Il Mattino” è stato sottolineato che Ademola Lookman piace moltissimo al Napoli. Il club azzurro non ha preso un vero e proprio sostituto di Kvaratskhelia a gennaio, motivo per il quale sarebbe in programma un grande colpo. Per convincere l’Atalanta a privarsi del proprio gioiello servirà un’offerta importantissima. Quest’ultima, dovrebbe avvicinarsi ai 60 milioni di euro, in modo tale da indurre i Percassi a cedere.

Antonio Conte e il Napoli: una strategia per dominare la Serie A

Antonio Conte non è solo un allenatore, è un progetto. Arrivato a Napoli con la missione di riportare lo Scudetto in città, ha imposto il suo marchio di fabbrica: disciplina, grinta e un gioco che non lascia scampo. Ma per dominare la Serie A serve una rosa all’altezza, e il tecnico lo sa bene. L’interesse per Lookman non è casuale: il nigeriano, con la sua velocità e il suo fiuto del gol, sarebbe il tassello perfetto per completare un attacco stellare.

Poi c’è la storia personale di Conte, che con i colpi di mercato ha sempre fatto la differenza. De Laurentiis, che con lui ha un rapporto di stima reciproca, sembra pronto a mettergli in mano le chiavi della squadra. E se l’affare Lookman andasse in porto, sarebbe un segnale forte: gli azzurri non sono qui per caso, ma per restare in alto, con le mani sul cuore e lo sguardo al futuro.