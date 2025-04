“Napoli imbarazzante”, la sentenza gela Conte: è successo in diretta

Dopo il pari di ieri del suo Napoli, di fatto, per Antonio Conte è arrivata una sentenza netta.

Il Napoli perde un’occasione gigante per ridurre il distacco dall’Inter capolista. Gli uomini guidati da Antonio Conte vengono fermati dalla grande prestazione dei padroni di casa. Il Bologna si conferma sempre di più una vera mina vagante, mentre emergono i primi dubbi sulla squadra azzurra, che continua a sprecare occasioni importanti e che sembra ormai aver perso quella grinta dimostrata finora. A Radio Napoli Centrale arrivano durissime critiche verso la squadra di Conte.

Mario Fabbroni, infatti, ha usato parole molto forti per descrivere la gara di ieri sera, visto il dominio del Bologna nel secondo tempo è stato netto.

Durante la trasmissione Calcio alla Radio – Terzo Tempo, il giornalista ha commentato così la prestazione degli uomini di Conte nella sfida col Bologna, sottolineando le grandi difficoltà avute dal Napoli nell’imporsi nel secondo tempo:

Mario Fabbroni ha terminato il suo intervento sottolineando tutta la sua preoccupazione per i prossimi impegni del Napoli. Se il club azzurro vuole continuare a credere nel sogno scudetto, saranno necessari dei cambiamenti.

L’atteggiamento dimostrato dagli azzurri non è assolutamente andato giù al giornalista, che inizia ad avere seri dubbi anche sulla possibilità di scavalcare l’Inter e vincere lo scudetto. L’unica soluzione possibile per Fabbroni è quella di invertire la rotta:

“Il Napoli è ancora in corsa per il titolo, ma non sembra una squadra da scudetto. Per la squadra di Conte è arrivato il momento di mettere le fiches giuste per lo scudetto, non può dipendere sempre e solo dai demeriti degli altri. Se l’Inter avesse vinto, la classifica sarebbe ormai compromessa. Non si riesce a fare questo cambio passo”