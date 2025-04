Occhio Napoli: un pericolo può inguaiare gli azzurri a Bologna, di cosa si tratta

Bologna – Napoli: un match che potrebbe dire moltissimo sulle ambizioni Scudetto della squadra di Antonio Conte. Occhio, però, alle numerose insidie da dover affrontare.

A Bologna, l’appuntamento è tra quelli che potrebbero svoltare la stagione, in un senso o nell’altro: una vittoria, per il Napoli, avrebbe il sapore di uno sliding doors potenzialmente intrigante nella lotta Scudetto con l’Inter, che da qui alla fine rischia di poter dire ancora moltissimo. Serve, però, un rendimento importante per gli uomini di Antonio Conte, che ora sono momentaneamente a quattro punti in classifica dalla compagine nerazzurra.

Questa sera, la possibilità di avvicinarsi a una sola lunghezza avrebbe il sapore di un messaggio di sfida fin troppo forte: lo sa bene la squadra ma anche i tifosi, pronti a sostenere più forte che mai i propri beniamini in una trasferta che, in ogni caso, non si preannuncia tra le più agevoli. È il caso di dire che tra loro ci sarà un tifoso d’eccezione: Antonio Conte, infatti, non sarà in panchina. Tutto delegato al suo vice Stellini, con il comandante azzurro che detterà la strada, evidentemente, dalle tribune del Dell’Ara (clicca qui per le ultime di formazione). Tuttavia, l’assenza del tecnico a bordocampo, stando all’analisi de La Gazzetta dello Sport, potrebbe avere un certo specifico sulle sorti del match.

Bologna – Napoli, Conte costretto all’assenza: l’analisi de La Gazzetta dello Sport

Come impatterà l’assenza in panchina dello squalificato Antonio Conte in occasione della sfida di questa sera tra il Bologna e il Napoli? A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto si apprende dall’analisi a cura del quotidiano in questione, il rischio che la squadra possa risentire dell’assenza di Conte non è da sottovalutare. Tuttavia, lo stesso giornale ha calcato la mano sul fatto che il gruppo ha ben impresso nella testa quello che è l’obiettivo.

Napoli davanti a un bivio: grande attesa tra i tifosi per la sfida di Bologna

La sfida Bologna-Napoli non è una partita come le altre: è un bivio cruciale nella stagione azzurra. Con l’Inter che ha perso punti a Parma, il Napoli ha l’occasione di accorciare le distanze e rimettersi in scia, da vicinissimo, per lo Scudetto.

Gli azzurri devono approfittare del momento: una vittoria a Bologna sarebbe un colpo da maestro, un segnale che farebbe tremare i nerazzurri e riaccenderebbe i sogni di una piazza che non smette di crederci. Stasera, il Dall’Ara sarà un catino bollente e gli azzurri dovranno tirar fuori l’anima per strappare tre punti che potrebbero valere oro.