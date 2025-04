Tifosi Napoli da sogno, onda azzurra a Bologna: quanti supporters ci saranno

Il Napoli ha bisogno anche del supporto dei propri tifosi in una trasferta complicata come quella di Bologna: la stima sulle presenze dei sostenitori di fede partenopea mette i brividi.

Manca sempre meno al fischio d’inizio (in programma alle ore 20:45) del big match di questa sera tra il Bologna e il Napoli. Gli azzurri si ritrovano la possibilità di farsi sotto, a distanza di un solo punto, all‘Inter, che a quel punto avrebbe il fiato sul collo e, dunque, meno margini di errori. A patto che, ovviamente, gli uomini di Antonio Conte riescano a battere la compagine allenata dal collega Vincenzo Italiano, che tanto bene sta facendo in queste ultime settimane.

Per questo motivo, servirà il massimo supporto da parte dei tifosi che arriveranno in queste ore a Bologna. Nonostante il giorno feriale, sono in migliaia i tifosi presenti allo stadio Dall’Ara, pronti a tifare i propri beniamini, attesi da una prova di forza non banale. In particolare, l’edizione odierna de Il Mattino svela il numero orientativo di tifosi azzurri presenti a Bologna: un numero che lascia a bocca aperta e che dimostra tutto l’amore del popolo napoletano per la propria squadra del cuore.

Verso Bologna – Napoli, 5mila cuori azzurri al Dall’Ara: il dato

Dovrebbero essere circa cinque mila i tifosi del Napoli che saranno presenti allo stadio Dall’Ara per la sfida contro Bologna, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A.

Un numero che potrebbe anche salire, considerando che non va affatto esclusa la possibile presenza di sostenitori di fede partenopea in altri settori dell’impianto bolognese.

Bologna crocevia per lo Scudetto: attesa febbrile in casa Napoli

Il match tra Bologna e Napoli non è una partita qualunque: è un crocevia che potrebbe riscrivere la corsa allo Scudetto. Con l’Inter che ha pareggiato a Parma, gli azzurri hanno l’occasione di accorciare le distanze a un solo punto, passo che metterebbe pressione ai nerazzurri e riaprirebbe i giochi in Serie A.

Ma il Bologna di Italiano, reduce da un ottimo periodo, non sarà un avversario facile: servirà un Napoli con il cuore in mano per strappare i tre punti. Antonio Conte lo sa bene: la sua squadra deve tirare fuori l’anima per battere i rossoblù. Anche i tifosi lo sentono, considerando quella che è la risposta da parte del tifo di fede azzurra.