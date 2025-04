Brutte notizie per il Napoli: “Non ci sarà a Bologna”, stop per infortunio

Non una bella notizia per Antonio Conte, che deve incassare il forfait di uno dei suoi fedelissimi in vista del delicato match di campionato contro il Bologna.

Un’occasione per il Napoli da non fallire a ogni costo. Il club azzurro si affaccia al Monday Night della trentunesima giornata del campionato di Serie A, contro il Bologna, con la consapevolezza di avere tra le mani un jolly davvero importante per quanto riguarda la lotta per la vittoria dello Scudetto. La missione di Antonio Conte e dei suoi uomini è quella di recuperare terreno dall’Inter, uscita dalla trasferta di Parma con un solo punto.

Tuttavia, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana deve incassare un’assenza importante per la sfida contro la squadra di Vincenzo Italiano. Malgrado la situazione indisponibili sia pressoché rientrata (Scott McTominay sarà regolarmente a disposizione, così come si evince dalle ultime novità a poche ore dalla sfida), Conte deve fare a meno di uno dei suoi fedelissimi che, nelle ultime uscite, era apparso particolarmente in forma.

Verso Bologna – Napoli, Il Corriere dello Sport: “Spinazzola non è partito con la squadra”

Leonardo Spinazzola, ancora non al meglio a causa del problema che lo ha tenuto fuori dai giochi già nell’ultima partita contro il Milan, non è partito nemmeno per Bologna.

A renderlo noto è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, spiegando come l’ex esterno della Roma non sarà rischiato. La buona notizia è che il resto della rosa è quasi al completo. Scott McTominay, pilastro del centrocampo, sarà regolarmente in campo, dando a Conte un’opzione in più per affrontare il Bologna. Ma l’assenza di Spinazzola brucia: senza di lui, il tecnico dovrà affidarsi a Mathias Olivera, che comunque dà garanzie non indifferenti al tecnico azzurro.

Notizie Napoli calcio, contro il Bologna partita da non sbagliare

La sfida di stasera tra Napoli e Bologna è un crocevia che può cambiare la stagione. Con l’Inter che ha perso due punti a Parma, gli azzurri vedono uno spiraglio per accorciare le distanze dalla vetta.

Il Bologna di Vincenzo Italiano è un avversario tosto, ma il Napoli ha fame e un Conte che non lascia nulla al caso. Battere i rossoblù significherebbe non solo avvicinarsi al primato, ma anche lanciare eventualmente un messaggio forte e chiaro: lo Scudetto è ancora un sogno possibile.