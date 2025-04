Verso Bologna-Napoli, adesso Conte ha deciso: accadrà al Dall’Ara!

Manca sempre meno alla prossima sfida del Napoli contro il Bologna. Antonio Conte ha deciso la formazione titolare che scenderà in campo.

Sono ore delicatissime in casa Napoli. Gli azzurri continuano a contendere lo Scudetto all’Inter, motivo per il quale ieri si attendeva con ansia il risultato dei nerazzurri. Quest’ultimi, non sono andati oltre il pari contro il Parma regalando una ghiottissima chance ai partenopei. I ragazzi di Antonio Conte scenderanno in campo lunedì sera a Bologna in una trasferta tutt’altro che scontata. A tal proposito, il tecnico avrebbe già deciso la formazione titolare.

Conte tra dubbi e certezze: cosa cambia a Bologna

La posta in palio è sempre più alta in Serie A. Tra l’incredulità generale è arrivato un regalo a dir poco clamoroso da parte dell’Inter. La squadra capitanata da Simone Inzaghi non è andata oltre il pari nell’insidiosa trasferta di Parma, lasciando il discorso Scudetto più aperto che mai.

Ora, però, la palla passa al Napoli di Antonio Conte. Il tecnico e i calciatori sanno di avere a disposizione una grossissima chance, motivo per il quale sarà vietato sbagliare. Sulla carta, però, l’impegno per gli azzurri sarà tutt’altro che semplice. Infatti, lunedì sera è in programma la complicatissima trasferta a Bologna, con gli emiliani che vivono un momento di forma strepitoso.

Il tecnico del Napoli è consapevole di quanto appena detto, motivo per il quale non può e non deve sbagliare nulla. Tra le scelte ufficiali ci sarebbe ovviamente l’undici titolare. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” l’allenatore avrebbe pochi dubbi a riguardo, con gran parte della formazione che sarebbe già decisa. Di seguito il possibile undici.

Torna l’inamovibile 4-3-3: cambia tutto per il Napoli!

Antonio Conte è arrivato a Napoli con delle idee ben precise. Tra queste, c’era il sistema di gioco che però è stato “modificato” per inserire il nuovo entrante: Scott McTominay. Da quel momento, l’allenatore del Napoli non si è mai allontanato dal “suo” 4-3-3 che gli ha regalato non poche soddisfazioni.

Tutto ad un tratto, però, il tecnico è stato costretto a cambiare le carte in tavola a causa di una clamorosa emergenza infortuni. Per diverse settimane, infatti, il Napoli è sceso in campo con un modulo inedito: il 3-5-2 con l’entrata in scena di Giacomo Raspadori accanto a Romelu Lukaku.

I risultati non sono stati ottimali, con gli azzurri che hanno lasciato tanti punti per strada. Adesso, però, ad emergenza completata sta per cambiare di nuovo tutto. Contro il Milan il ritorno al 4-3-3 è stato “improvviso” a causa dell’assenza di Scott McTominay, ma contro il Bologna invece la conferma di tale sistema di gioco sarà una scelta del tecnico azzurro.