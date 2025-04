Calciomercato Napoli, la notizia gela Manna: posizione presa

Il Napoli giocherà domani sera contro il Bologna, ma prima ha ricevuto una brutta notizia in sede di calciomercato.

Dopo aver battuto il Milan domenica scorsa, di fatto, il Napoli ha di fronte a sé un ostacolo ancora più duro. I partenopei, infatti, giocheranno domani sera allo Stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Il Napoli, però, ha anche l’occasione di riportarsi ad un solo punto di svantaggio dall’Inter. La ‘Beneamata’, infatti, ha pareggiato 2-2 ieri sera nella trasferta di Parma. Tuttavia, oltre alla gara di domani, il Bologna e la squadra partenopea sono anche al centro di una notizia di calciomercato.

Calciomercato Napoli, il Bologna non vuole cedere Beukema: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come riportato dal quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, continua l’interesse del Napoli per big della squadra di Vincenzo Italiano. Il giocatore in questione è Sam Beukema che, però, non sembra essere in uscita.

Almeno per il momento, infatti, il Bologna ha fatto sapere che ha tutta l’intenzione di tenersi stretto il centrale olandese. Il Napoli, dunque, potrebbe essere costretto a virare su altri obiettivi. Un altro giocatore che piace tantissimo a Giovanni Manna è sicuramente Oumar Solet dell’Udinese.