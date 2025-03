Sarri e il retroscena con Conte: “Ho parlato con lui. Ecco cosa mi ha detto su Napoli”

Il Napoli al centro della chiacchierata tra Sarri e Conte: il retroscena raccontato dall’ex tecnico partenopeo sull’attuale allenatore degli azzurri

Maurizio Sarri ha parlato a ruota libera nella giornata di oggi. Dopo aver pronosticato la squadra vincitrice dello scudetto e aver espresso la sua preferenza personale, lasciando i tifosi partenopei con il boccone amaro, lo stesso ex tecnico dei degli azzurri ha svelato un retroscena su Antonio Conte. L’attuale allenatore del Napoli è in piena corsa scudetto, la stessa che il suo collega toscano visse nel 2018 contro la Juventus.

Non bastarono 91 punti in quel caso per battere i bianconeri allenati da Max Allegri. E così, lo stesso Sarri scelse poi di vestire i colori rivali e vincere quello che, per il momento, è l’ultimo scudetto in casa juventina. Conte ha iniziato il ciclo e Sarri lo ha concluso. Entrambi hanno vissuto, però, anche l’amore dei napoletani e proprio su Napoli si è incentrato il retroscena raccontato dall’allenatore ora senza squadra.

Sarri e la chiacchierata con Conte: il grande amore per Napoli

Intercettato dai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri ha rivelato di aver parlato con Antonio Conte proprio nella giornata di oggi. L’allenatore toscano, accostato a diversi club di Serie A ma senza panchina dopo l’esonero dalla Lazio, si è soffermato su questa chiacchierata che avrebbe visto il Napoli come fulcro della conversazione.

“Mi ha fatto molto piacere sapere che è innamorato del popolo di Napoli, sono stato davvero contento”.

Queste le parole di Sarri, che è quindi rimasto contento di sapere come Conte si sia legato al popolo partenopeo e alla terra che lo ha reso grande come allenatore. Ora toccherà all’allenatore leccese caricarsi sulle spalle il peso di questo rush finale in una Serie A così combattuta. Proverà a vincere, lo proverà a fare per coronare un sogno: quello di alzare il quarto scudetto, ad appena due anni di distanza dal titolo conquistato da Luciano Spalletti in quella magica stagione.

