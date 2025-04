Futuro Osimhen, Napoli e Juve avvisate: l’annuncio non lascia dubbi

Victor Osimhen ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul suo futuro.

Dopo le due semifinali di andata di Coppa Italia, di fatto, è tempo di pensare al prossimo turno di campionato. Anche perché in calendario sono in programma delle partite molto importanti.

Basta pensare che il Napoli è atteso dalla sfida di lunedì dello Stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Nel frattempo, però, per il club partenopeo è arrivato un annuncio sul futuro di Victor Osimhen.

Osimhen: “Il mio obiettivo è quello ripagare l’affetto dei tifosi del Galatasaray”

A fornirlo, esattamente dopo la vittoria del Galatasaray contro il Fenerbahce di ieri sera nella sfida di Coppa di Turchia, è stato lo stesso centravanti nigeriano:

“L’ho già ribadito: ho amato questo posto sin dal primo giorno che sono arrivato. Amo sia il club che i tifosi. Voglio ripagare il loro affetto solamente con il duro lavoro. Dobbiamo guardare avanti, una partita alla volta”.

Victor Osimhen, seguito da tante big come la Juventus, ha poi concluso il suo intervento:

“Segnare in un derby è sempre molto speciale, ma il merito va sempre ai miei compagni si squadra. Il mio obiettivo? Voglio continuare così, cercando sempre di dare il massimo per questo club”.

Last Updated on 3 Apr 2025 – 13:01 by William Scuotto