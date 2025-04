“Ecco cosa devi dimostrare a Napoli”, McTominay a tutto tondo: il messaggio è netto

In casa Napoli, in attesa della gara di lunedì prossimo contro il Bologna, bisogna registrare delle parole di McTominay.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo la gara vinta domenica scorsa contro il Milan, sta preparando la gara di lunedì sera dello Stadio Renato dall’Ara contro il Bologna. Questo match, di fatto, dirà moltissimo sulla lotta scudetto contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Anche perché i nerazzurri sono attesi dalla trasferta di Parma. Il Napoli, invece, ha di fronte a sé una delle squadre più in forma dell’intero campionato. Tuttavia, per la gara contro il Bologna bisogna registrare un’ottima notizia per Antonio Conte: il rientro di McTominay. Proprio quest’ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.

McTominay: “Attrazione immediata con il Napoli. Bisogna dimostrare che teniamo alla città”

Il centrocampista, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘The Athletic’, ha infatti parlato così: ”

“Con Napoli c’è stata un’attrazione immediata. Sono stato sempre aperto a nuove opportunità. Le cose si stavano complicando a Manchester, non sapevo cosa stesse succedendo esattamente. Qui ho scoperto sia la passione dei tifosi che la qualità del campionato”.

Scott McTominay ha poi continuato il suo intervento:

“La gente deve prestare molta attenzione quando dice che la Serie A e la Liga non sono dello stesso livello della Premier League. Qui ho giocato delle partite più difficili, sto parlando fisicamente e tatticamente. Italiano? Sto prendendo delle lezioni. Devo dire che all’inizio è stato un disastro. Per le persone è importante che ci vedano abbracciare la loro cultura. La città è fantastica, completamente diversa. Dobbiamo dimostrare che ci teniamo alla città e alla cultura, oltre a giocare bene”.

Last Updated on 3 Apr 2025 – 11:50 by William Scuotto