Boom Napoli, acquisti da più di 150 milioni: De Laurentiis mattatore

Il Napoli ha scelto di essere protagonista nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Dopo aver battuto il Milan domenica scorsa, infatti, il Napoli è atteso da una gara molto difficile. Lunedì sera, infatti, gli azzurri saranno di scena allo Stadio Renato Dall’Ara per sfidare il Bologna di Vincenzo Italiano.

Come dimostrato anche nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Empoli, vinta facilmente 0-3, la squadra emiliana sarà un durissimo ostacolo da superare per il Napoli di Antonio Conte. Nel frattempo, però, in casa partenopea bisogna registrare una novità importante dal punto di vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Napoli, pronti più di 150 milioni per la prossima sessione estiva di calciomercato: i dettagli

Come riportato dal quotidiano partenopeo ‘Il Mattino’, infatti, Aurelio De Laurentiis è pronto ad invistire più dei 150 milioni spesi la scorsa estate. Questa, ovviamante, è una buona notizia per Antonio Conte. Anche se non c’è ancora la conferma definitiva della permanenza del tecnico salentino sulla panchina azzurra.

Tuttavia, Giovanni Manna è comunque già al lavoro per la prossima stagione. Basta pensare solo al suo viaggio di ieri a Londra sia per il mercato in entrata (vedi Paixao e Zhegrova) che in uscita (Osimhen seguito interessato a diverse squadre della Premier League).

Last Updated on 3 Apr 2025 – 12:32 by William Scuotto