Anguissa e Neres in campo? La scelta di Conte per Napoli-Milan

C’è curiosità per capire quale sarà la scelta di Antonio Conte, in vista di Napoli – Milan, su Frank Zambo Anguissa e David Neres, di rientro dai rispettivi infortuni muscolari.

Poco più di ventiquattro ore e si schiuderà l’ultima parte del campionato di Serie A, decisivo per un Napoli che continua a sognare lo Scudetto. Contro il Milan, nella sfida in programma per domenica alle ore 20:45, gli azzurri hanno il dovere di mandare un segnale importante all’Inter, che scenderà in campo alle 18:00 contro l’Udinese. Questioni di incroci in una stagione in cui lo Scudetto è combattuto come non mai e che vede il Napoli tutt’altro che spacciato, considerato il -3 in classifica.

C’è grande attesa per capire anche quelle che saranno le scelte di Antonio Conte, considerati anche i rientri di Frank Zambo Anguissa e David Neres. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana ritornerà al 4-3-3 oppure confermerà il 3-5-2 con Giacomo Raspadori titolare al fianco di Romelu Lukaku? A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, svelando quelle che sembrano essere le scelte di Conte in merito ad Anguissa e Neres, grandi osservati alla vigilia del big match di Fuorigrotta.

News SSC Napoli, Anguissa e Neres verso la panchina: le ultime contro il Milan

Le scelte di Antonio Conte sono il grande punto interrogativo di questo Napoli-Milan. Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico sembra orientato a confermare il 3-5-2, uno schema che ha dato solidità e risultati nelle ultime uscite.

“Non ci sono certezze, da quando sono sparite pure le mezze stagioni”, scrive la rosea con un pizzico di ironia, ma il quadro è chiaro: Stanislav Lobotka sarà il faro in regia, affiancato da Billy Gilmour, mentre Scott McTominay potrebbe spingersi a sinistra, trasformando il modulo in un 4-2-3-1 o addirittura un 4-2-4 in fase offensiva. Davanti, spazio a “Big Rom” Lukaku e a un Raspadori in gran forma, con Matteo Politano pronto a garantire equilibrio sulle fasce.

E i rientri? Frank Zambo Anguissa e David Neres tornano a disposizione dopo la sosta, e Conte li osserva con attenzione. Anguissa porta fisicità e recupero palla, mentre Neres è un’arma in più per la velocità e l’imprevedibilità. Potrebbero essere loro le carte a sorpresa, magari a gara in corso, per sparigliare un Milan che non starà a guardare, il tutto con un occhio ben attento alle condizioni fisiche. Soprattutto nel caso di Anguissa, che non ha giocato nemmeno un minuto con il suo Camerun in occasione di questa sosta per le Nazionali.

Napoli – Milan, una tappa fondamentale per lo Scudetto

Napoli-Milan non è mai una sfida qualunque. È un classico che rievoca i duelli epici degli anni d’oro, quando lo Scudetto passava spesso da qui. Oggi il titolo non è in palio diretto, ma per gli azzurri è una tappa fondamentale per tenere il passo dell’Inter e dimostrare che la lotta è ancora aperta.

A -3 dalla vetta, il Napoli ha fame e consapevolezza: ogni partita è una finale, e battere i rossoneri significherebbe mettere un bel mattone sulla strada verso il sogno. Sarà una partita da cuori forti, con Conte chiamato a tirar fuori il meglio dai suoi.