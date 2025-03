Il gol di Cajuste durante Ipswich Town-Nottingham Forest sorprende tutti, ma c’è già una certezza di calciomercato sul possibile ritorno a Napoli

Primo gol di Jens Cajuste con la maglia dell’Ipswich Town, club che in Premier League lotta per non retrocedere. Nella partita di oggi persa in casa contro il Nottingham Forest, il centrocampista svedese ex Napoli si è messo in mostra al minuto 82 con un bellissimo gol dal limite dell’area, risultato poi vano ai fini del risultato (2 a 4 per gli ospiti). Come si evince dai molteplici commenti apparsi nelle ultime ore, c’è già chi lo rimpiange dimenticando forse le svariate prove opache della scorsa stagione, risultate poi decisive per il suo “arrivederci” anticipato alla maglia azzurra.

In estate il nuovo corso di Conte ha voluto fare a meno del roccioso centrocampista che nella sua prima e unica stagione all’ombra del Vesuvio ha totalizzato 9 ammonizioni e 2 assist in 35 presenze. Cajuste fu ceduto con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Sul suo eventuale ritorno a Napoli sembra quindi esserci già una certezza di calciomercato.

Calciomercato Napoli, super gol dell’ex azzurro in Premier: certezza sul futuro

Scroscianti gli applausi dopo la bellissima (quanto inutile ai fini del risultato) rete, con tanto di dribbling, siglata oggi. Gli azzurri ammirano la giocata di Cajuste ma hanno già delle certezze sul suo futuro.

Il centrocampista classe 1999 in estate fu ceduto dal Napoli all’Ipswich Town con la formula del prestito con obbligo di riscatto (a circa 12 milioni di euro) legato alla permanenza del club in Premier League. L’eventualità, a oggi, sembra quasi remota se si considerano i nove punti che distanziano l’Ipswich Town, attualmente terzultimo con 17 punti, dal Wolwerhampton, che si trova in zona salvezza a 26 punti. Tuttavia, con due mesi di campionato ancora da disputare, non sono da escludere eventuali e clamorose sorprese. I ‘The Tractor Boys’ potrebbero ancora salvarsi e ribaltare ogni pronostico anche in ottica mercato.

Ipswich Town-Nottingham Forest, super gol di Cajuste: ultime di mercato sul Napoli

A meno di sorprese, dunque, Cajuste potrebbe fare rientro a Napoli al termine dell’attuale stagione. I ‘Blues’ dovrebbero infatti ingranare una serie di vittorie per rimontare la classifica e posizionarsi in zona salvezza alla 38a giornata; solo a quel punto scatterebbe l’obbligo di riscatto del centrocampista.

Il Napoli monitora con attenzione le buone prestazioni di Cajuste. Lampi di talento, del resto, li aveva già fatti intravedere con la maglia azzurra nonostante la stagione deludente conclusa al decimo posto. In questo suo primo anno in Premier League, lo svedese sembra aver posto un limite anche ai suoi interventi maldestri, come si evince anche dalle sole due ammonizioni raccolte in 25 presenze totali.