Frattesi al Napoli, Manna non molla la presa: la strategia

Manna studia le mosse giuste per aggiudicarsi Frattesi dell’Inter: il DS ha già in mente una strategia chiara

Il Napoli guarda già al futuro e, mentre la stagione si avvia verso la conclusione, il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per rinforzare la rosa. L’obiettivo è chiaro: alzare il livello della squadra e garantire soluzioni alternative in più reparti.

Il Napoli è pronto a costruire una squadra competitiva, e spuntano i primi nomi per il mercato estivo.

Napoli, Davide Frattesi torna nel mirino: ecco tutti i dettagli dell’operazione

La vera suggestione del Napoli per la prossima campagna acquisti estiva è sicuramente quella che porta a Davide Frattesi, un nome che il Napoli aveva già valutato a gennaio e che potrebbe tornare d’attualità in estate. A rilanciare l’ipotesi è stata la redazione di ‘Sky Sport Italia’, secondo cui gli azzurri potrebbero riprovarci con un’offerta concreta.

Il centrocampista dell’Inter sta trovando spazio, ma non è un titolarissimo e un’offerta convincente potrebbe far vacillare il club nerazzurro. Inoltre, il Napoli ha bisogno di rinforzare il centrocampo, indipendentemente dal futuro di Frank Anguissa, il cui destino è ancora da definire. Il camerunense, infatti, ancora deve trovare l’intesa con il club partenopeo per il suo rinnovo del contratto.

Last Updated on 19 Mar 2025 – 16:50 by William Scuotto