“Vai ai lavori a breve”: arriva la splendida notizia per Napoli, l’annuncio di De Luca e le ultime sul nuovo stadio in città.

“Costerà 63 milioni di euro. Faremo uno sforzo ulteriore rispetto ai 50 previsti“. Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha annunciato una bella notizia per la città di Napoli. Un restyling atteso da anni e che ora sembra finalmente realtà. Cifre importanti per il nuovo stadio che sarà a disposizione dell’intera cittadinanza, fiore all’occhiello per una città come quella partenopea. Il presidente della Regione ha parlato durante l’incontro convocato a Santa Lucia con il gruppo dei progettisti che hanno vinto la gara di appalto per dare il via ai lavori.

Napoli, restyling al Collana da 63 milioni di euro: l’annuncio di De Luca

Il nuovo stadio Collana sarà presto realtà. Ad annunciarlo è stato il Presidente De Luca, che oltre a svelare – nelle parole riportate da La Repubblica – le cifre ha spiegato nel dettaglio il progetto:

“Realizzeremo un vero e proprio polo sportivo. Abbiamo subito convocato la conferenza dei servizi. L’obiettivo è chiudere tutto l’iter amministrativo a giugno in modo da partire con i lavori subito dopo l’estate. Dovremmo fare anche tripli turni e lavorare di notte, sono convinto che in un anno e mezzo potremmo completare il Collana che sarà un nostro fiore all’occhiello”.

De Luca, però, ha parlato anche dello stadio Maradona: