“Via senza esitare”, messo nel mirino il big del Napoli: di chi si tratta

“Via senza esitare”, annuncio in diretta radio: messo nel mirino il big del Napoli e uno dei fedelissimi di Antonio Conte.

“Se il Napoli riuscisse a venderlo per una cifra importante e reinvestirla su un difensore top a livello europeo, io lo farei senza esitazioni”. Intervenendo a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su “1 Station Radio“, Francesco Montervino, direttore sportivo ed ex Capitano del Napoli, si è espresso in modo chiaro su un titolare di Conte. Secondo il suo punto di vista, nonostante si tratti di un calciatore di valore, alle giuste cifre se ne potrebbe fare a meno. Il Napoli, dal canto suo, è già al lavoro sul mercato per rinforzare e ampliare la rosa in vista della prossima stagione. Ulteriori cessioni eccellenti non sono però da escludere.

Calciomercato Napoli, Montervino boccia Rrahmani: “Non mi lascia a bocca aperta”

Francesco Montervino ha chiarito il suo punto di vista su Amir Rrahmani, difensore classe 1994:

“Non sono un grandissimo estimatore di Rrahmani. È un giocatore forte, ma non mi lascia a bocca aperta per le sue prestazioni. Ha sempre fatto bene quando aveva accanto un campione: con Koulibaly, con Kim, e ora con Buongiorno. Questo mi fa pensare che sia un difensore che rende al massimo solo con un compagno di reparto di altissimo livello. Detto questo, è comunque un giocatore di valore”.

L’ex capitano del Napoli, ora opinionista e Direttore Sportivo, ha parlato anche degli obiettivi difensivi degli azzurri: