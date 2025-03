È già iniziata Napoli-Milan in ottica calciomercato, i rossoneri vogliono soffiare due giocatori agli azzurri: le ultime sui nomi che piacciono alle due squadre.

A due giorni da Napoli-Milan si accende la sfida su tutti i fronti. L’incontro tra i due club è un classico del calcio italiano e regala da sempre forti emozioni: il brivido della vittoria sui rossoneri allo stadio Maradona gli azzurri non lo assaporano da ben sei partite consecutive. Vogliosi di conquistare punti per rientrare nella lotta per un posto in Champions League, i ragazzi di Conceicao preparano un altro scherzo a quelli di Conte, che invece continuano a sognare lo Scudetto. Intanto, anche in ottica calciomercato si accende la sfida tra le due dirigenze. I rossoneri starebbero preparando un doppio colpo da soffiare proprio a Manna e De Laurentiis.

Napoli, sfida al Milan sul mercato: i rossoneri piombano su Comuzzo e Lucca

È ormai noto da mesi l’interesse del Napoli per Lucca e Comuzzo. L’attaccante dell’Udinese è un nome caldo in vista della prossima estate, il difensore della Fiorentina è stato trattato a lungo a gennaio e potrebbe tornare di moda. Su entrambi i giocatori, riporta stamane “La Gazzetta dello Sport”, ci sono anche gli occhi del Milan.

Dalla prossima estate, spiega la rosea, i rossoneri presteranno maggiore attenzione agli affari italiani. L’intento è dare un’identità più forte allo spogliatoio e anche per motivi legati alla lista Uefa. La questione si porrà se il Milan conquisterà l’accesso alle coppe europee. Il quotidiano spiega:

“(…) Soprattutto se saranno fatti investimenti importanti come quello per il viola Pietro Comuzzo. La priorità rossonera è in altri reparti, ma il difensore convocato anche da Spalletti in Nazionale piace parecchio. E non è l’unico italiano sotto la lente d’ingrandimento per la prossima stagione in via Aldo Rossi: anche il bomber dell’Udinese Lorenzo Lucca intriga se il prezzo sarà… giusto“.

Calciomercato Napoli, le ultime su Lucca e Comuzzo

Dopo le trattative fallite a gennaio per Pietro Comuzzo, gli azzurri negli ultimi tempi sembrano aver virato su altri profili in vista della prossima estate. Per la difesa di Conte, considerato certo l’arrivo di Marianucci dall’Empoli, i nomi caldi sono Gatti della Juventus e Solet dell’Udinese. Tuttavia, il centrale della Fiorentina resta uno dei migliori prospetti italiani e non è escluso che possa tornare in cima alla lista dei desideri. La concorrenza è folta e ora annovera anche il Milan.

Per l’attacco, infine, si segue anche Lorenzo Lucca, che oltre a Napoli e Milan piace molto all’Inter. Un calciatore che ha catturato l’interesse di molteplici squadre e per cui non è escluso possa scatenarsi l’asta.

Last Updated on 28 Mar 2025 – 09:04 by Francesco Fildi