Milan, occhio alla sorpresa: Conceicao medita su una scelta inaspettata

Poco più di due giorni e allo stadio Diego Armando Maradona avrà il via l’ultima fase, quella decisiva, per il campionato della SSC Napoli: a Fuorigrotta, si attende il Milan.

Una sfida che ha un fascino sempre particolare e che per il Napoli potrebbe dire molto anche in termini di classifica. A Fuorigrotta, domenica, farà capolino il Milan, in un match che vedrà le due formazioni giocarsi molto più di tre punti. Allo stadio Diego Armando Maradona è tutto pronto per un altro sold out, a dimostrazione di come i tifosi partenopei credono nella vittoria dello Scudetto, malgrado il margine rispetto all’Inter si sia allargato a tre punti.

Antonio Conte, si sa, è però un condottiero che difficilmente si arrende e per la sfida contro i rossoneri è pronto ad affidarsi nuovamente al 3-5-2, modulo che sta esaltando, su tutti, un Giacomo Raspadori particolarmente in forma. Occhio, però, anche a quanto sta succedendo in casa Milan, con Sergio Conceicao che starebbe meditando su una scelta a sorpresa che riguarderebbe, eventualmente, uno dei big della compagine rossonera. Dubbio che, evidentemente, sarà sciolto soltanto a ridosso del fischio d’inizio, in programma per domenica alle ore 20:45.

News Napoli calcio, il Milan atteso al Maradona: dubbio Gimenez

Il Milan arriva al Diego Armando Maradona con il dubbio legato a Santiago Gimenez. Da più fonti, in queste ore, viene ribadito come possa essere Tammy Abraham a scendere in campo dal primo minuto.

Il nazionale messicano ha pienamente recuperato dal leggero fastidio alla caviglia, tant’è che nella giornata di giovedì ha lavorato in gruppo. Tuttavia, la sensazione è che l’attaccante di nazionalità inglese sia favorito sul compagno di squadra.

Notizie SSC Napoli, le ultime in vista della sfida contro il Milan

Se per il Milan c’è ancora qualche dubbio di formazione, per il Napoli lo scenario sembra essere più delineato. Conte sembra voler puntare sul 3-5-2, con la possibilità di avere a disposizione, a partita in corso, sia Frank Zambo Anguissa che David Neres (clicca qui per leggere le ultime novità).

Ciò che appare fuori da ogni discussione è l’animo con cui gli azzurri scenderanno in campo, con la voglia di chi vuole finalmente portarsi a casa i tre punti, che in casa contro il Milan mancano da fin troppo tempo.