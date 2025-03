Colpo da 20 milioni, il Napoli può pagare la clausola: i dettagli

Il Napoli mette già nel mirino la prossima sessione di calciomercato: nel mirino un possibile colpo, per cui è prevista una clausola da venti milioni di euro.

Grande attesa in casa Napoli per la prossima partita di campionato, in programma per domenica allo stadio Diego Armando Maradona. Contro il Milan, gli azzurri vogliono dare un segnale forte e chiaro per quanto concerne la lotta Scudetto, avvincente e sorprendente come non mai. L’Inter, ora, è a tre punti dai partenopei, ma non per questo gli uomini di Antonio Conte partono sconfitti in questa fase finale e decisiva per la Serie A.

Tuttavia, i pensieri sono volti anche al futuro, visto che il traguardo minimo fissato all’inizio di questa stagione è difatti centrato, in attesa della certezza aritmetica (ossia il raggiungimento della qualificazione per la prossima edizione della UEFA Champions League). Al centro delle valutazioni, soprattutto per il direttore dell’area sportiva del club azzurro Giovanni Manna, c’è il mercato: a tal riguardo, c’è un nome che nei giorni scorsi è divenuto molto discusso all’ombra del Vesuvio, ovvero quello del portiere di proprietà del Torino, Vanja Milinkovic – Savic.

Calciomercato SSC Napoli, spunta (a sorpresa) la clausola per Milinkovic – Savic

Tra i nomi che piacciono al Napoli in vista della prossima sessione estiva di calciomercato c’è anche Vanja Milinkovic – Savic.

A fare il punto della situazione è il quotidiano Tuttosport, che in prima pagina svela l’esistenza di una clausola rescissoria da venti milioni di euro, esercitabile entro il 31 luglio, ammesso ovviamente che l’estremo difensore sia d’accordo.

A 28 anni, il gigante serbo (alto 2,02 metri, ndr) è nel pieno della maturità. Al Torino ha dimostrato riflessi felini e una sicurezza che lo rendono uno dei portieri più affidabili della Serie A. Non è un caso che il suo nome sia finito nei radar di diversi top club, ma il Napoli sembra fare sul serio. Con Alex Meret già in rosa, l’arrivo di Vanja potrebbe accendere una sana competizione, considerando che l’ex SPAL e Udinese è a un passo dal rinnovo di contratto.