Mercato Napoli, spunta un nome per la porta! Piace ad Antonio Conte

Il mercato del Napoli è ormai ampiamente avviato. Quando mancano sempre meno partite alla fine della stagione, la dirigenza azzurra sta lavorando per non arrivare alla sessione estiva impreparato. La prossima sarà una stagione importante per gli azzurri, che al 99% giocheranno anche la Champions League e quindi vedranno moltiplicarsi gli impegni.

Sono diversi i nomi che fino ad ora sono circolati nell’orbita del Napoli. Quelli di Federico Gatti della Juventus per il reparto difensivo, e di Lorenzo Lucca dell’Udinese per l’attacco sono chiaramente i nomi maggiormente chiacchierati. Ma c’è un altro giocatore che pare sia finito del mirino di Giovanni Manna. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, che lancia una notizia di fatto inedita.

Napoli su Milinkovic Savic: la situazione

Si tratta di Vanja Milinkovic Savic, portiere serbo classe 1997 del Torino. Secondo l’esperto di calciomercato il portiere dei granata piace a Conte che avrebbe convinto la società azzurra a muoversi per provare a portarlo nella città partenopea.

Attenzione, perchè un eventuale interesse nei confronti di Milinkovic Savic non riguarda i discorsi relativi ad Alex Meret. Per l’italiano è stato trovato un accordo di massima per il prolungamento contrattuale, che ormai pare cosa fatta. Mancano gli ultimi dettagli per il rinnovo di Alex Meret. E nel frattempo il Napoli mette gli occhi su Milinkovic Savic, che quest’anno sta facendo faville in Serie A, con 28 partite giocate, 9 cleen sheet e 4 rigori parati.

Last Updated on 22 Mar 2025 – 14:20 by Giorgio D’Andrea