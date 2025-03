Napoli, forcing dell’Inter su Raspadori: Marotta si gioca il jolly

L’Inter continua a seguire molto da vicino Raspadori del Napoli.

Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle rispettive nazionali, di fatto, la luce dei riflettori è tornata sul campionato di Serie A. Anche perché con la conclusione del mese di marzo, di fatto, si entra nella parte finale della stagione.

Già a partire da domenica prossima, infatti, c’è in calendario un turno che può dire moltissimo sulla lotta scudetto tra Napoli ed Inter. La ‘Beneamata’, infatti, giocherà in casa contro l’Udinese, mentre gli uomini di Antonio Conte ospiteranno al Maradona contro il Milan. Nel frattempo, però, bisogna registrare delle novità di calciomercato sulle due squadre che si stanno contendendo lo scudetto.

Napoli, l’Inter continua a premere per Raspadori: ecco gli ultimi dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘tuttosport’, infatti, l’Inter continua a puntare a Giacomo Raspadori. Quest’ultimo, di fatto, andrebbe a ricoprire il ruolo di alternativa occupato ora da Correa ed Arnautovic.

All’Inter, di fatto, servirebbe un giocatore che salti l’uomo e l’ex Sassuolo rispecchierebbe questa determinata caratteristica. Raspadori, tra l’altro, è anche un tifoso della ‘Beneamata’ e potrebbe diventare anche una pedina di scambio nell’affare Frattesi.

Last Updated on 26 Mar 2025 – 15:18 by William Scuotto