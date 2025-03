Pellegrini-Napoli, c’è la svolta improvvisa: l’annuncio è arrivato in diretta

Il Napoli continua ad essere attivo sul mercato. Intanto, è arrivato un annuncio in diretta che potrebbe cambiare tutto in vista dei prossimi mesi.

Il Napoli resta vigile sul mercato in entrata nonostante la stagione non sia ancora terminata. Dopo la delusione arrivata nel mercato di gennaio, la società ha l’obbligo di ripartire subito durante la prossima finestra di calciomercato. In modo particolare, però, sarebbe tornato di moda un vecchio obiettivo di Antonio Conte. Il nome in questione è quello di Lorenzo Pellegrini, sempre più in bilico alla Roma e con un possibile futuro alla Corte del Vesuvio.

Pellegrini ancora nel mirino del Napoli? Cosa filtra in vista dell’estate

Lorenzo Pellegrini è stato uno dei nomi più chiacchierati nelle ultime sessioni di mercato. Il rendimento del centrocampista della Roma è nettamente calato, motivo per il quale tante voci parlano di un possibile addio. Il legame tra il giocatore e la piazza è inspiegabile, ma spesso sono stati proprio i tifosi a “criticare” la bandiera giallorossa.

Da qui, infatti, sarebbe nata l’idea di proseguire la carriera altrove. In soccorso del calciatore, è arrivato il Napoli di Antonio Conte che stravede per le sue qualità. Nelle ultime settimane l’affare sembrava essere ormai svanito, ma in realtà c’è una svolta improvvisa annunciata da Valter De Maggio. Quest’ultimo, ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” ha svelato che la trattativa tra Roma e Napoli sarebbe pronta a decollare.

Secondo il giornalista, le due società starebbero lavorando affinché Pellegrini possa vestire la maglia azzurra già dal prossimo giugno. La trattativa non dovrebbe essere complessa, in quanto anche lo stesso calciatore sembrerebbe entusiasta di lavorare con Antonio Conte. Quindi, si tratta di un ritorno in fiamma che però potrebbe rappresentare un colpo da novanta da parte della società partenopea.

Dalla Roma al Napoli: Pellegrini è l’uomo giusto per Conte?

Il Napoli sa bene che per restare ai vertici serve un mercato mirato e l’estate 2025 potrebbe essere il momento perfetto per piazzare un colpo da maestro. Lorenzo Pellegrini, con il contratto in scadenza nel 2026, rappresenta un’opportunità ghiotta: la Roma potrebbe essere costretta a cederlo a un prezzo ragionevole per non rischiare di perderlo a zero. Qui entra in gioco la strategia di Giovanni Manna, DS partenopeo, che starebbe già tessendo la tela con i colleghi capitolini per portare il giocatore alla corte del Vesuvio.

Ma non è solo una questione di numeri o tattica. Pellegrini porta con sé esperienza internazionale e una leadership che potrebbe fare comodo in uno spogliatoio giovane e ambizioso. Pensateci: un ragazzo cresciuto con la pressione di essere una bandiera a Roma, che ora potrebbe trovare a Napoli quella serenità necessaria per tornare ai livelli di un tempo. E poi c’è Conte, un allenatore che sa tirar fuori il meglio dai suoi uomini, come ha già fatto con Lukaku. Insomma, un matrimonio che sulla carta sembra scritto nelle stelle.