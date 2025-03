Pavard lancia la sfida al Napoli: la frase sullo Scudetto non lascia dubbi!

La sfida al vertice della Serie A è sempre più avvincente. Nelle ultime ore, Benjamin Pavard ha voluto lanciare un messaggio al Napoli di Conte.

La Serie A sta per tornare dopo la sosta per le Nazionali e lo farà col botto. Ad attendere il Napoli ci sarà la super sfida contro il Milan, il quale potrebbe “favorire” i rivali di sempre: l’Inter. I nerazzurri, al momento, hanno tre punti di vantaggio proprio sui partenopei, ma i tanti impegni presenti nel calendario lasciano non pochi interrogativi. Intanto, però, a Milano si respira già un’aria di festa grazie ai traguardi raggiunti. A tal proposito, Benjamin Pavard ha lanciato un messaggio agli azzurri.

Pavard avvisa il Napoli: “Sarà durissima, ma ora siamo avanti”

La Serie A non è affatto scontata, ancor più grazie all’annata da protagonista del Napoli di Antonio Conte. L’allenatore salentino ha letteralmente risollevato la squadra dalla ceneri, riportandola così al vertice del campionato italiano. Di fronte, però, c’è l‘Inter di Simone Inzaghi che non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Ad oggi, il distacco dai nerazzurri è di soli tre punti ma dal prossimo weekend sarà vietato sbagliare. Intanto, Benjamin Pavard ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Gazzetta dello Sport” lanciando un messaggio al Napoli e a tutte le rivali. Il cammino è ancora lungo, ma il difensore francese ha già le idee molto chiare. Di seguito le sue parole.