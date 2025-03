Ribaltone in Serie A, la decisione è ormai vicina: a sorpresa c’entra il Napoli!

In Serie A è previsto un ribaltone importante al termine della stagione. Di seguito l’ultimissima idea che potrebbe riguardare anche il Napoli.

La stagione in corso è ancora molto ricca di impegni, ma intanto numerose società starebbero già guardando al futuro. Tra queste, c’è anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis che dovrà interrogarsi su diversi obiettivi futuri. Un quesito importante riguarda proprio l’allenatore, visto che ormai Antonio Conte è finito nel mirino di alcuni club italiani. A tal proposito, proprio una decisione cruciale potrebbe “compromettere” il futuro del club partenopeo e del tecnico salentino.

Conte-Napoli, sarà addio? Ora il Milan è più di una semplice idea

In casa Milan proseguono i lavori in vista della prossima stagione. L’annata in corso è stata a dir poco disastrosa fino ad oggi, anche grazie all’esonero di Paulo Fonseca avvenuto pochi mesi. Al posto dell’ex Lille è subentrato Sergio Conceicao, il quale però non è riuscito a far decollare la squadra. A tal proposito, dalle parti di Milano è arrivato il momento di chiedersi: chi sarà il tecnico in vista della prossima stagione? La risposta è ancora sconosciuta, ma ci sono più idee del previsto.

Non a caso, l’annuncio del tecnico passerà dalla scelta del nuovo direttore sportivo. Il profilo nel mirino continua ad essere quello di Fabio Paratici, ex Juventus con un futuro molto importante. Come riportato da “Calciomercato.com” ci sono già stati i primi contatti tra le parti e con ogni probabilità si arriverà alla firma.

Il secondo step sarà poi la scelta dell’allenatore. Semmai dovesse concretizzarsi l’arrivo di Fabio Paratici al Milan, salirebbero nettamente le quotazioni di Antonio Conte come possibile allenatore del Milan. Tra i due c’è un rapporto di stima reciproca, motivo per il quale il tutto sarebbe più “semplice”. Intanto, va però ricordato che l’attuale tecnico del Napoli è legato al club azzurro da un contratto che scadrà nel lontano 2027.

Conte nel mirino del Milan: l’idea del Napoli

Aurelio De Laurentiis, noto per la sua fermezza, non ha alcuna intenzione di lasciar partire il suo condottiero senza combattere. Eppure, il Milan ha dalla sua un’arma segreta: il progetto. Con Paratici al timone, i rossoneri potrebbero offrire a Conte carta bianca sul mercato e una squadra costruita su misura per le sue idee tattiche. Un richiamo difficile da ignorare per un allenatore che vive di sfide.

Insomma, il futuro di Conte è un rebus ancora da risolvere. Il Milan ci prova con tutte le sue forze, mentre il Napoli resiste col coltello tra i denti. Una cosa è certa: quando si parla di calciomercato, nulla è impossibile. E questo duello tra titani promette scintille da qui all’estate.