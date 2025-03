Napoli, Lobotka sicuro: “È il migliore che potessimo scegliere

Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, è sicuro delle qualità della sua squadra: lo incorona come uno dei migliori al mondo.

Dopo il mezzo passo falso di Venezia contro Di Francesco, il Napoli di Antonio Conte vuole ricominciare a macinare vittorie in vista del finale di stagione: il sogno scudetto dista solo tre punti e considerando il folle calendario che aspetta l’Inter capolista, abbandonare ora la rincorsa sarebbe un grave errore.

Per il rush finale, Conte potrà contare sul recupero di quasi tutti gli effettivi, in particolare di David Neres che a lungo è stato l’uomo che scompaginava le difese avversarie quando le partite erano chiuse: oltre al brasiliano, il Napoli avrà sicuramente bisogno del miglior Lobotka, il cuore pulsante delle azioni offensive (e difensive) dei partenopei.

Napoli, Lobota incorona Conte: “Con lui si vincono titoli”

Intervenuto ai microfoni di Dazn per il programma “My Skills”, il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka ha parlato di molti temi legati al mondo Napoli, dalle chance scudetto alla stima per Conte fino alla possibilità di essere considerato nel novero dei migliori centrocampisti al mondo. In particolare, riguardo Antonio Conte, Lobotka ha usato parole al miele per riferirsi al tecnico salentino, incoronato come il miglior allenatore possibile per il Napoli:

“Dal primo giorno in cui è arrivato ho sentito che non era un allenatore come gli altri per la sua personalità. Non aveva detto nulla, ma appena entrato nello spogliatoio potevi già percepire la sua personalità. Quando ho visto come ci allenavamo e come voleva giocare, mi sono detto: ‘è il miglior allenatore che potessimo scegliere‘”.

Per Lobotka, Antonio Conte è sinonimo di titoli e di mentalità vincente:

“La prima volta che l’ho visto, come con tutti gli allenatori, quando ti chiamano dici: ‘Ciao come stai?’, ed è andato tutto abbastanza bene. Poi dopo la prima volta, quando abbiamo iniziato ad allenarci e a correre, ho iniziato a capire che questa stagione sarebbe stata dura! Ma alla fine dico: ‘Ok, ovunque lui sia andato ha vinto titoli. So che sarà difficile, ma lui può portarmi ad un altro livello, dentro e fuori dal campo’.”

Napoli, Lobotka su Lukaku: “Romelu è diverso dagli altri”

Oltre che per il suo allenatore, Lobotka è stato prodigo di lodi anche per il suo compagno di squadra Romelu Lukaku. Il belga è arrivato alla fine del mercato per 30 milioni più bonus su diretta indicazione e di Conte, ansioso di riabbracciarlo dopo la parentesi all’Inter. In stagione Lukaku ha messo a referto 10 gol e 8 assist, a dimostrazione della sua centralità nel progetto Napoli.

Riguardo al suo compagno, Lobotka ha dichiarato che:

“Romelu è un giocatore diverso dagli altri, ne parlo spesso con lui durante gli allenamenti e lo stesso mister vuole che giochiamo di prima su di lui. Lukaku è grande, è forte, ed è molto difficile portargli via la palla. Quando ricevo guardo prima dov’è lui e gli dico sempre: ‘Quando la palla sta arrivando a me, devi essere pronto, io posso dartela’ “.

Last Updated on 27 Mar 2025 – 11:51 by Leonardo Zullo