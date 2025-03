“Meret meglio di Maignan”, il campione del Mondo spiazza: è successo in diretta

Un campione del Mondo si è soffermato sia su Meret che su Maignan.

Il Napoli è pronto per una sfida molto importante per il continuo della sua stagione. Domenica sera, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona ci sarà la sfida con il Milan di Sergio Conceicao.

Gli azzurri, considerando anche la gara casalinga dell’Inter contro l’Udinese, dovranno cercare di fare di tutto per battere la squadra rossonera. Questa gara tra Napoli e Milan, di fatto, avrà tantissimi duelli. Tra quelli più importanti, seppure a distanza, c’è quello tra i due portieri: Alex Meret e Mike Maignan. Proprio su questi due estremi difensori bisogna registrare un annuncio sorprendente da parte di un campione del mondo .

Marco Amelia: “Meret ha un qualcosa in più di Maignan”

Marco Amelia, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’:

“Maignan ha abituato i tifosi rossoneri a grandissime cose, ma quest’anno le sue prestazioni non sono state all’altezza. Posso dire che oggi Meret ha un qualcosa in più, anche se stiamo parlando sempre di due ottimi portieri. Alex è stato bravo ad aspettare il suo momento ed è riuscito a diventare tiolare, sta facendo delle ottime cose”.

L’ex portiere di Livorno e Milan ha poi concluso il suo intervento:

“La squadra rossonera sa benissimo che la gara con il Napoli rappresenta un’occasione per dare uno slancio alla propria ragione. Lotta scudetto? L’Inter, al momento, ha un qualcosa in più”.

Last Updated on 27 Mar 2025 – 22:04 by William Scuotto