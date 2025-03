“Può prendere il suo posto”, arriva l’annuncio “bomba” in diretta su Meret-Donnarumma: gongola il Napoli di Antonio Conte.

Finito l’anno scorso nel mirino delle critiche per alcuni errori di troppo, Alex Meret quest’anno sta aiutando il Napoli a sognare la vittoria dello Scudetto. Il portiere 28enne è ormai vicino al rinnovo fino al 2027. La firma sembra una formalità, notizia che ha placato le indiscrezioni di calciomercato sul suo futuro. Meret ormai da anni è entrato stabilmente nel giro della Nazionale italiana, con la quale si è laureato Campione d’Europa a Euro 2020. Per lui oggi sono arrivati gli elogi da parte di Massimo Taibi, ex portiere di Milan e Atalanta tra le altre. Il dirigente sportivo ha fatto una previsione sul futuro dell’estremo difensore napoletano.

Napoli, Taibi su Meret: “Può togliere il posto a Donnarumma”

Parlando oggi a “Radio Kiss Kiss Napoli“, Massimo Taibi ha elogiato Alex Meret con parole importanti:

“Io sono sempre stato uno dei suoi difensori, ha sempre fatto bene e può ambire in nazionale anche a togliere il posto a Donnarumma. Un portiere che è passato attraverso tante critiche, ma lui ha sempre trovato il modo giusto di superarle e se riesci in una piazza così difficile ad importi dimostri di essere un grande portiere, e lui lo è”.

L’ex portiere ha avuto parole di elogio anche per l’allenatore del Napoli:

“Conte ha inciso tantissimo, basti pensare al fatto che l’anno scorso con la stessa squadra non si è qualificata nemmeno per l’Europa. Conte è un fuoriclasse, ce lo teniamo stretto perché è italiano ed è un trascinatore. Dovunque è andato, infatti, ha sempre vinto”.

Napoli, Taibi elogia anche McTominay e Gilmour

Approdato al Manchester United a fine anni ’90, Massimo Taibi conosce anche il calcio inglese. Il portiere ha parlato di McTominay, Gilmour e Lukaku:

“La Premier ti migliora, e i giocatori del Napoli portano in Italia quella voglia inglese di non arrendersi mai, che ogni partita è una finale. Lukaku non sta facendo benissimo ma resta un calciatore importante, mentre gli altri due stanno facendo molto bene e sono calciatori importanti”.

Con il fuoriclasse Conte in panchina, l’importante presenza in attacco di Lukaku e un grande portierencome Meret, citando i commenti di Taibi, il Napoli può ben sperare per il suo futuro. Tecnico e calciatori saranno chiamati a confermare il loro valore già tra pochi giorni nella sfida casalinga contro il Milan. In palio ci sono le residue speranze scudetto.