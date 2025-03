“Conte è la prima scelta”, Tuttosport spaventa il Napoli

Il tecnico azzurro è la prima scelta per il futuro del top club di Serie A: Antonio Conte può lasciare Napoli al termine dell’anno

Antonio Conte è un nome che fa tremare i polsi ai tifosi, e non solo a Napoli. L’allenatore, con il suo carisma e la sua grinta, ha già provato a mettere il cuore in mano alla piazza azzurra, rassicurandola sul suo futuro. Ma, come si sa, nel calcio le parole sono importanti, ma i fatti lo sono di più.

Al termine della stagione, sarà il momento di tirare una linea e capire quali siano i prossimi obiettivi, soprattutto sul mercato. Il Napoli sogna di trattenerlo, ma dall’altra parte c’è un Milan che, dopo un dietrofront clamoroso, sembra pronto a fare sul serio per portarlo a casa.

La situazione rossonera, infatti, ha preso una piega inaspettata. Solo qualche mese fa, Zlatan Ibrahimovic aveva chiuso la porta in faccia al tecnico leccese, dichiarando che non rientrava nell’identikit dell’allenatore ideale per il Milan. Eppure, come riporta Tuttosport, le carte in tavola sono cambiate. Nel casting per il nuovo direttore sportivo, Fabio Paratici sta spingendo proprio per l’ex allenatore di Juventus e Inter.

Nell’edizione odierna di Tuttosport si legge:

“Come spesso succede in campagna elettorale, il dirigente ha illustrato il suo programma che prevede Antonio Conte, in caso di addio al Napoli, come prima scelta per la panchina. C’è anche un piano B, che conduce a Max Allegri, altro allenatore con cui Paratici ha lavorato a lungo. Conte in prima fila, Allegri in seconda”.

E così, quello che sembrava un matrimonio solido tra Conte e il Napoli si ritrova improvvisamente sotto i riflettori, con un Milan pronto a inserirsi come un fulmine a ciel sereno. Ma cosa significa tutto questo per il futuro degli azzurri? E quali sono le mosse che i due club stanno preparando dietro le quinte? Una cosa è certa: il prossimo mercato estivo sarà un crocevia fondamentale, e Conte, con il suo appeal da capogiro, è al centro di ogni discorso.

Milan: Perché Conte è Tornato il Piano A?

Il dietrofront del Milan ha del clamoroso. Dopo le dichiarazioni di Ibrahimovic del 13 giugno, quando dichiarava che al Milan servisse un allenatore e non un manager alla Conte, sembravano non esserci grosse speranze di vedere il tecnico pugliese presto in rossonero. E invece, eccolo di nuovo in pole position. Merito di Fabio Paratici, che vede nell’allenatore salentino il profilo ideale per rilanciare un Milan in cerca di identità.

Paratici e Conte hanno già lavorato insieme alla Juventus, vincendo scudetti e costruendo una squadra da leggenda. Non stupisce, quindi, che il dirigente lo consideri la sua prima scelta per il futuro del Milan.

Mercato Estivo 2025: Conte al Centro delle Strategie

Il mercato estivo 2025 si preannuncia bollente, e Antonio Conte è il nome che scalda gli animi. Se il Napoli vuole trattenerlo, dovrà mettere sul piatto un progetto ambizioso: non solo parole, ma acquisti mirati e una rosa competitiva. Dall’altra parte, il Milan sta già muovendo le pedine, con Paratici che gioca d’anticipo per assicurarsi un tecnico di prim’ordine. E se Conte dovesse davvero lasciare Napoli, si aprirebbe una reazione a catena.

A Napoli lo adorano, ma il richiamo di Milano – con la sua storia e le sue ambizioni – potrebbe essere troppo forte. Come vuole il proverbio, il pallone è rotondo e tutto può succedere. Una cosa è certa: ovunque andrà, Conte porterà con sé la sua fame di vittoria, e per i club coinvolti sarà una partita da giocare col coltello tra i denti.