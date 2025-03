Da Torino arriva la conferma, ora l’affare diventa possibile: i tifosi del Napoli sognano!

Sono ore caldissime in casa Napoli. Il club azzurro starebbe spingendo per mettere a segno un importante colpo di mercato.

La stagione attuale è ancora in corso, ma la dirigenza del Napoli è focalizzata anche sugli obiettivi futuri. Infatti, l’avvento di Antonio Conte al Napoli ha dato vita ad un piano del tutto inedito, il quale sarà valido per i prossimi anni. Naturalmente, per continuare ad essere competitivi, serviranno colpi importanti in chiave mercato. Non a caso, il DS Manna avrebbe individuato un importante obiettivo in vista della prossima sessione di mercato.

Juventus in emergenza: ora Gatti si avvicina al Napoli

Il momento della Juventus non è affatto semplice. Dopo aver avviato un nuovo progetto con Thiago Motta solo pochi mesi fa, l’ex calciatore dell’Inter è stato sollevato dal proprio incarico di allenatore della prima squadra. Ad oggi, il suo posto è stato affidato ad Igor Tudor, il quale agirà nel ruolo di “traghettatore”. In realtà, però, l’esonero dell’ex allenatore del Bologna ha pesato e peserà non poco sul bilancio del club.

Come riportato da “SportMediaset” John Elkan avrebbe deciso di non dare più spazio alle ricapitalizzazioni. Tutto ciò, ovviamente, peserà sulla disponibilità economica del club bianconero. Quest’ultimo, infatti, sarà chiamato a mettere a segno una cessione importante nella prossima finestra di mercato.

I nomi più lontani da Torino sono quattro: Vlahovic, Cambiaso, Yildiz e infine Gatti. Su quest’ultimo ci sarebbe proprio il Napoli di Aurelio De Laurentiis, il quale starebbe provando a portare in Campania il difensore della Nazionale Italiana. L’ex Frosinone non è quindi incedibile, ma prima di procedere sarà necessario assecondare le richieste della Juventus. Al momento, Giuntoli valuta il calciatore circa 35 milioni di euro, ma è possibile che l’affare si concluda a cifre inferiori.