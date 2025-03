Nuovo centro sportivo Napoli, spunta una nuova ipotesi: altro incontro per De Laurentiis

Per il Napoli di De Laurentiis ci sono delle novità sul fronte nuovo centro sportivo.

Il Napoli è focalizzato per la sfida di domenica contro il Milan. In casa partenopea, dopo il pari per 0-0 rimediato al Penzo contro il Venezia, la sfida contro i rossoneri è troppo fondamentale per la lotta scudetto.

In casa di mancata vittoria, considerando anche la gara casalinga dell’Inter contro l’Udinese, il Napoli potrebbe dire addio al sogno di vincere il suo quarto campionato. Tuttavia, in attesa della gara contro il Milan, per il club partenopeo ci sono delle novità importanti per quanto riguarda la sede del nuovo centro sportivo.

Napoli, De Laurentiis ha incontrato il sindaco di Pozzuoli per il nuovo centro sportivo a Monterusciello: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del media italiano ‘calciomercato.it’, dopo Napoli-Inter, Aurelio De Laurentiis ha incontrato il sindaco di Pozzuoli (Luigi Manzoni) per un sopralluogo della zona di Monterusciello. In questa zona, tra l’altro, già ci sono dei cantieri per la costruzione di impianti sportivi.

Il Napoli, quindi, ha chiesto informazioni sugli ettari a disposizione per costruire campi da calcio e tutte le strutture per costruire la ‘cittadella’. Da segnalare, però, che la zona di Pozzuoli è colpita abitualmente dalle scosse di terremoto causate dal fenomeno del bradisismo dei Campi Flegrei. Da sottolineare che c’è già stata solo una telefonata tra il primo cittadino flegreo ed Aurelio De Laurentiis, visto che la prima intenzione del patron azzurro è quella di restare comunque nella zona di Castel Volturno. Nel frattempo, però, per Antonio Conte la priorità è la sfida con il Milan di Sergio Conceicao.

Napoli, la priorità di Conte è quella di battere il Milan: possibile cambio modulo

Il team partenopeo, infatti, si trova in un momento davvero cruciale della stagione. La partita di domenica sera contro il team rossonero rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni scudetto dei partenopei. La squadra agli ordini di Antonio Conte, di fatto, non può permettersi passi falsi. Una mancata vittoria allo Stadio Diego Armando Maradona potrebbe infatti compromettere definitivamente le ambizioni scudetto

L’attenzione in casa Napoli, dunque, è tutta rivolta al big match contro il Milan di Sergio Conceicao. Conte e i suoi giocatori, di fatto, sanno benissimo che la “cittadella” del futuro può attendere: la priorità è quella di vincere domenica per tenere vivo il sogno di vincere il campionato. Adesso bisognerà vedere se, visto il ritorno di David Neres, il tecnico salentino tornerà al 4-3-3 o resterà al 3-5-2.

