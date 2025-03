Verso Napoli-Milan, Conte scioglie i dubbi sulla formazione da mandare in campo domenica sera: deciso quello che potrebbe essere il modulo per battere Conceicao.

Il Napoli si prepara a battere il Milan. Domenica sera, in uno stadio Maradona dalle grandi occasioni, l’obiettivo dei ragazzi di Conte sarà quello di tornare alla vittoria dopo i soli otto punti raccolti nelle ultime sette partite. L’ultimo pareggio di Venezia risuona ancora tra le polemiche di tifosi e addetti ai lavori, che non perdonano agli azzurri il passo falso che ha portato l’Inter (vincente a Bergamo) a tre punti di vantaggio. Proprio in vista della sfida a Conceicao, che recupera Gimenez, l’allenatore del Napoli sta sciogliendo gli ultimi dubbi sul modulo da schierare.

Napoli-Milan, Conte sceglie il 3-5-2: le ultime su Neres

L’allenatore del Napoli, riporta il giornalista Francesco Modugno di “Sky Sport”, sarebbe orientato a confermare anche contro il Milan il 3-5-2 con la coppia Raspadori-Lukaku in attacco. Ma resta la variabile David Neres che, fuori per infortunio dallo scorso 9 febbraio, ha voglia di tornare protagonista: può essere lui l’uomo in più di Conte per un cambio di passo e di sistema. Con lui in campo da titolare si tornerebbe al 4-3-3.

Il giornalista prosegue la sua analisi:

“La stessa formazione per la quarta volta di fila. Anche con il Milan. Il 3-5-2 che poi diventa di fatto 4-2-4. A metà settimana è una possibilità, ma c’è ancora tempo: Castel Volturno è il pensatoio senza fine. Di idee e variabili. E non c’è orario. Non c’è più sosta. È tornata anche la doppia seduta. Ed è un segnale. Una missione. Sala video, campo, palestra. I discorsi di Conte. Le mani dei medici per smaltire botte e fatiche”.

Napoli-Milan, torna Neres: Conte sceglie il 3-5-2

Non sono escluse sorprese, dunque, ma il modulo del Napoli dovrebbe essere ancora una volta il 3-5-2. La Lu-Ra (Lukaku-Raspadori), del resto, finora ha mostrato una buona intesa nonostante l’ultimo passo falso in laguna.

La sfida si preannuncia fondamentale per entrambe le formazioni. Conte, con il ritorno di Neres e il consolidato 3-5-2, avrà l’opportunità di trovare quel passo decisivo per rilanciare la squadra verso la vetta. I tifosi aspettano una reazione concreta dopo le difficoltà recenti, con la speranza che la pressione di giocare al Maradona possa spingere gli azzurri a superare ogni ostacolo.

