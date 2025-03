Napoli-Milan, big in dubbio: arriva l’aggiornamento di “SkySport” sull’infortunio che ha colpito il talento offensivo.

Sospiro di sollievo in vista di Napoli-Milan. La sfida della 30a giornata di Serie A, che avrà luogo domenica alle 20,45 allo stadio Maradona, sarà un crocevia importante per la lotta scudetto e la zona europea. Gli azzurri scenderanno in campo già consapevoli del risultato dell’Inter, che vanta tre punti in più in classifica e giocherà in casa contro l’Udinese alle ore 18. Conte avrà l’obiettivo di battere Conceicao per continuare a sognare lo Scudetto e per mettersi alle spalle il difficile periodo vissuto da inizio febbraio a metà marzo, quando in sette partite sono arrivati soltanto otto punti. Intanto, dopo la paura delle scorse ore, arriva una notizia importante che fa esultare l’ambiente milanista.

Milan, Gimenez recupera: sarà disponibile per la sfida contro il Napoli

Come riporta Sky Sport, Santiago Gimenez già domani rientrerà in gruppo e sarà a disposizione di Sergio Conceicao per la sfida del Maradona. Il problema accusato in Nazionale sembra rientrato. Tuttavia, non è ancora certa la presenza dell’attaccante dal primo minuto: il tecnico portoghese potrebbe aver studiato nuove mosse per mettere in difficoltà la difesa di Conte.

Fino alla fine, infatti, in casa Milan ci sarà il ballottaggio tra Gimenez e Abraham con quest’ultimo che partirebbe leggermente favorito. Anche per Conceicao, del resto, quella di Napoli sarà una tappa da non sbagliare visto il nono posto in classifica (distante sei punti dalla zona Champions League) e le ultime due vittorie rocambolesche e sofferte contro Como e Lecce.

Napoli-Milan, allarme rientrato per Gimenez: torna a disposizione di Conceicao

Classe 2001, Gimenez ha avuto un discreto impatto sulla stagione del Milan: 2 gol e 1 assist in 7 partite di Serie A è il suo bottino. Nonostante rappresenti una risorsa importante per il reparto offensivo, alcune prove incolori e i recenti problemi fisici potrebbero spingere Conceicao a farlo partire dalla panchina. La sua presenza in campo, però, potrebbe avvenire a gara in corso sarà comunque cruciale per affrontare una squadra solida come quella di Antonio Conte.

Il Napoli, dal canto suo, si prepara a contrastare l’attacco rossonero con la sua difesa consolidata. Che sia 3-5-2 o 4-3-3, l’obiettivo degli azzurri sarà quello di limitare la pericolosità dei velocisti rossoneri e dare più concretezza alle azioni offensive. Lo scudetto è a soli tre punti, in nove partite tutto è ancora possibile.

Last Updated on 26 Mar 2025 – 20:06 by Francesco Fildi