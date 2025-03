“Napoli, è l’ora di prenderlo”, indizio super sul colpo a centrocampo: di chi si tratta

In casa Napoli tiene già banco la prossima sessione di calciomercato: l’intenzione del club azzurro è quella di rendere più profondo e di qualità l’organico a disposizione.

Nove finali per capire quali saranno le speranze Scudetto del Napoli. Al rientro dalla quarta e ultima sosta di stagione dedicata agli impegni delle varie Nazionali, gli azzurri hanno ben in mente di dare fastidio, quantomeno, fino all’ultimo a un’Inter che, con tre punti di distacco ora in tasca, guarda il tutto con occhi diversi rispetto alle scorse settimane. Contro il Milan, nel match in programma domenica allo stadio Diego Armando Maradona, l’obiettivo è di chiarire a tutti che il Napoli ci sarà fino alla fine per la lotta al Tricolore (clicca qui per le ultime novità legate alla sfida contro i rossoneri).

Intanto, in questi giorni impazzano le varie notizie legate al calciomercato, con tanti nomi che sono accostati al club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Tra i calciatori più caldeggiati da più di un anno, c’è senza dubbio Georgiy Sudakov, stellina di proprietà dello Shakhtar Donetsk e della Nazionale ucraina. Considerando che il Napoli potrebbe effettuare più di qualche colpo in mezzo al campo, non è escluso che il suo nome possa tornare nuovamente d’attualità all’ombra del Vesuvio.

Notizie Napoli calcio, Nicolini si sbilancia su Sudakov: le parole sull’obiettivo di mercato

Chi conosce bene Georgiy Sudakov è sicuramente Carlo Nicolini, allenatore ed ex preparatore atletico dello Shakhtar Donetsk, che ha rilasciato un’intervista a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio.

Queste le parole rilasciate a tal proposito:

“Il fatto che Sudakov sia nel mirino del Napoli da così tanto tempo significa che ha dato continue conferme. Se ancora lo seguono con attenzione, vuol dire che ci credono e che hanno visto il suo reale valore. (…) Se ci sono le disponibilità economiche e la convinzione, direi che è il momento di affondare il colpo. Per competere ad alti livelli in Italia e in Europa servono giocatori di questo tipo: qualità, esperienza ed età sono dalla parte di Sudakov che sarebbe un grande acquisto per il Napoli, uno da cui partire”.

Sudakov Napoli, un nome che potrebbe tornare d’attualità

Lo stesso Nicolini ha svelato anche che il contesto potrebbe esaltare eventualmente le caratteristiche di Sudakov, considerando quelle che sono le difficoltà attuali in maglia Shakhtar, per le dinamiche note a tutti in terra ucraina.

Ciò che appare fuori discussione è l’ambizione che il Napoli sembra avere in sede di mercato. Fattore di certo non da trascurare, anche in virtù delle tante voci riguardanti Conte che, in ogni caso, sembra già nella posizione di programmare la prossima annata, a partire proprio dal mercato estivo.