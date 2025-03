Lavori allo Stadio Maradona, Napoli rassicurato: De Laurentiis ha deciso

In casa Napoli, in attesa del match contro il Milan, ci sono degli aggiornamenti sul fronte Stadio Maradona.

Dopo due settimane di stop per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, la luce dei riflettori si è spostata di nuovo sulle varie squadre del nostro campionato. Anche perché il prossimo turno può essere decisivo per la lotta scudetto.

L’Inter, infatti, riceverà l’Udinese, mentre il Napoli giocherà contro il Milan allo Stadio Diego Armando Maradona. Nel frattempo, però, in casa azzurra ci sono delle grosse novità che riguardano proprio l’impianto sportivo di Fuorigrotta.

Valter De Maggio: “Stadio Maradona? De Laurentiis si sta convincendo”

Valter De Maggio, infatti, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’:

“Nelle ultime ore, di fatto, bisogna registrare un ammorbidimento di Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda il rifacimento dello Stadio Diego Armando Maradona. Il tutto è cambiato per via della rassicurazione del Comune al patron partenopeo che l’impianto non perderà posti duranti i lavori per riaprire il terzo anello”.

Il noto giornalista ha poi concluso il suo intervento:

“Una volta che saranno terminati i lavori , dunque, lo Stadio Diego Armando Maradona potrà accogliere la bellezza di 75mila posti. Proprio per questo motivo, di fatto, Aurelio De Laurentiis si sta convincendo”.

