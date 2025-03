Tra i tifosi del Napoli si dibatte circa la possibile apertura del terzo anello allo stadio Diego Armando Maradona: arriva, a tal riguardo, la presa di posizione da parte dell’assessore.

Una delle questioni più importanti per il futuro del Napoli riguarda le infrastrutture. De Laurentiis si sta adoperando per il nuovo Centro Sportivo, ma restano molti dubbi sul futuro dello stadio Maradona, che rischia addirittura l’esclusione da Euro 2032. A fare il punto sull’impianto di Fuorigrotta è stato oggi Edoardo Cosenza, Assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture del comune di Napoli: “Il terzo anello è chiuso da 21 anni con una relazione scritta molto bene da professionisti di valore”, ha spiegato Cosenza a “Radio CRC” nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”.

Napoli, annuncio dell’Assessore Cosenza sullo stadio Maradona

Cosenza si è espresso in modo chiaro sul terzo anello dello stadio Maradona, nel corso del suo intervento sulle frequenza di Radio CRC:

“Tutti si sono dimenticati della sua esistenza ma la verità è che ha dei problemi di vibrazioni fastidiose. Nel corso di questi ventuno anni le tecnologie si sono evolute e stiamo studiando se è possibile ridurre o eliminare queste vibrazioni con tecnologie appropriate e in piena sicurezza usarle per eventuali lavori per il primo anello. Sulla tecnologia non posso rispondere poiché stiamo ancora studiando”.

L’Assessore ha proseguito la sua disamina:

“Ci sono delle questioni da considerare, una di queste è: qualora si dovessero fare i lavori nel primo anello, i tifosi e gli abbonati dove vanno? I lavori si dovrebbero fare nella parte bassa della Curva A e i tifosi che assistono alla partita possono andare nel terzo anello poiché il secondo anello non mi sembra che necessiti di lavori. Questo può essere un volano per i lavori senza far diminuire la capienza dello spazio. Una volta finiti i lavori, ci saranno tante migliaia di posti in più e i tifosi che oggi non possono entrare allo stadio potrebbero andare lì. Sarei favorevole a posti popolari e non costosi”.

Napoli, stadio Maradona a Euro 2032: l’annuncio dell’Assessore Cosenza

Cosenza, infine, si è espresso sulle polemiche riguardanti la possibile esclusione dell’impianto napoletano dagli Europei del 2032:

“Secondo me siamo ancora in tempo per essere uno stadio dove si giocheranno le partite degli Europei del 2032, alla fin dei conti c’è un requisito che il primo che richiede la UEFA che non ha nessuno stadio d’Italia come l’infrastrutturazione dei trasporti che è totalmente a regime. Non c’è uno stadio meglio servito di trasporti dello Stadio Maradona”.

Intanto, domenica sera, lo stadio Maradona si riempirà nuovamente in vista di Napoli-Milan, match della 30a giornata di Serie A che vedrà gli azzurri alla ricerca di una vittoria importante per continuare a sognare lo Scudetto.