Careca e Alemao con i bambini della Scuola Calcio Asd San Domenico: il VIDEO imperdibile

Antonio Careca e Alemao in questi giorni sono a Napoli: quest’oggi, tappa a Soccavo per le due vecchie glorie della SSC Napoli.

Napoli – Milan è una sfida che rievoca sensazioni speciali per i tifosi azzurri: una partita che, in passato, è valsa più di qualche lotta per lo Scudetto, soprattutto nell’era di Diego Armando Maradona. Simboli rispettivamente di sud e nord, le due compagini hanno dato vita negli anni a incontri che sono entrati di diritto nella storia e che ha emozionato tutti coloro che ricordano quella squadra con enorme commozione.

Alle spalle di Maradona, c’era una squadra di tutto rispetto e tra i protagonisti della fine degli anni Ottanta ci sono senza dubbio anche Antonio Careca e Alemao. I due brasiliani sono a Napoli da più di qualche giorno, facendo visita anche al murales dedicato a Diego Armando Maradona nei Quartieri Spagnoli (clicca qui per vedere il video). Le immagini dell’omaggio da parte di Careca e Alemao hanno fatto il giro del web, emozionando tutti i tifosi di una Napoli che, domenica, è chiamata a dare un sostegno molto importante alla squadra di Antonio Conte, che a nove giornate dalla fine del campionato di Serie A spera ancora di mettere le mani sullo Scudetto.

Careca e Alemao a Soccavo: le immagini

Antonio Careca e Alemao quest’oggi hanno fatto tappa a Soccavo, precisamente all’Asd San Domenico, dove le due leggende azzurre si sono allenati con i bimbi della scuola calcio.

Immagini davvero speciali che scaldano il cuore e che è senza dubbio una spinta positiva per le nuove leve del calcio nostrano, che porteranno sempre nel proprio cuore queste immagini.

Napoli Milan, una rivalità sportiva che vive ancora

La sfida tra Napoli e Milan non è mai stata una partita qualunque. Negli anni d’oro di Maradona, quando gli azzurri si giocavano lo Scudetto con i rossoneri di Sacchi, ogni scontro era una battaglia epica.

Quei duelli, fatti di giocate da capogiro e tensioni al cardiopalma, sono ancora vivi nella memoria dei tifosi. E oggi, a poche giornate dalla fine del campionato, la partita di domenica assume un sapore speciale: il Napoli di Antonio Conte, con il sostegno del suo pubblico, vuole dimostrare di poter ancora dire la sua nella corsa al titolo.

La presenza di Careca e Alemao in città non fa che accendere ulteriormente gli animi. I due brasiliani, che con Maradona formavano un trio da sogno, sanno bene cosa significhi affrontare il Milan con la maglia azzurra addosso. E il loro ritorno a Napoli, in un momento così cruciale, sembra quasi un segno del destino, un ponte tra passato glorioso e presente ambizioso.

Last Updated on 26 Mar 2025 – 20:29 by Francesco Fildi