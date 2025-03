Maradona, omaggio speciale di due compagni nel Napoli: avete visto? – VIDEO

Diego Armando Maradona non sarà mai un’icona comune per il Napoli, per Napoli e per tutti i tifosi del club partenopeo: l’omaggio di suoi due grandi compagni nella sua esperienza in azzurro è davvero speciale.

Il Napoli vive questo finale di stagione con il sogno di tornare a mettere le mani sullo Scudetto. Dopo due anni dall’impresa ottenuta sotto la guida di Luciano Spalletti, con Antonio Conte gli azzurri sognano di nuovo in grande, pur consapevoli che servirà lottare fino all’ultimo, su ogni pallone, per beffare l’Inter e l’Atalanta, le due concorrenti per la lotta Scudetto.

L’aspirazione dei supporters di fede partenopea è quella di portarsi a casa un quarto Tricolore, il secondo magari da dedicare all’idolo di sempre dei napoletani. Diego Armando Maradona è una figura che resterà indelebile nel cuore dei tifosi del Napoli, simbolo di riscatto e di una città che, allora come oggi, ha lottato per traguardi importanti. Queste settimane, tra l’altro, sono davvero particolari, in quanto è iniziato il processo per fare luce sulle dinamiche della sua scomparsa, avvenuta tragicamente il 25 novembre del 2020. Nonostante siano passati quasi cinque anni dalla sua morte, Maradona viene omaggiato costantemente dalla città e, talvolta, anche dai suoi ex compagni di squadra, che ne hanno avuto modo di apprezzare il suo aspetto umano, oltre che quelle tecniche note a tutto il mondo del calcio.

Careca e Alemao omaggiano Maradona ai Quartieri Spagnoli: le immagini sono spettacolari

Quest’oggi, da Napoli, sono arrivate immagini speciali che riguardano la memoria di Diego Armando Maradona, omaggiato dai suoi compagni di squadra in azzurri, ossia i due brasiliani Antonio Careca e Alemao.

Il video, che in queste ore sta facendo il giro del web, ritrae i due ex azzurri ai piedi del murales dedicato al Pibe de Oro, nei Quartieri Spagnoli. Immagini che toccano il cuore dei tifosi del club partenopeo, soprattutto di chi ha ancora negli occhi le imprese di quel Napoli, a cavallo degli anni Ottanta e Novanta, che fecero sognare una città intera.

Questo il video dell’omaggio di Careca e Alemao:

Last Updated on 15 Mar 2025 – 20:10 by Francesco Fildi