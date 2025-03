Buone notizie per il Napoli, ora Conte può sorridere: è successo questa sera!

Questa sera è arrivata un’ottima notizia per il Napoli di Antonio Conte. L’avvenimento risale a pochissimi minuti fa.

Sono minuti molto caldi in casa Napoli, ancor più dopo quanto accaduto durante questa serata. La Serie A è ormai ferma per la sosta che lascia spazio alle Nazionali, con quest’ultime impegnate in giro per il mondo. I calciatori azzurri convocati dai rispettivi CT son stati tanti, motivo per il quale Antonio Conte ha dovuto lavorare con un gruppo ristretto di uomini. Intanto, però, proprio da un impegno di una Nazionale sono arrivate ottime notizie per il tecnico salentino.

Il Camerun vince ma Anguissa resta in panchina: la notizia

Il CT del Camerun ha deciso di fare un “regalo” ad Antonio Conte. La sosta per le Nazionali è sempre un’incognita importante per i club, i quali assistono a quanto accade nel corso dei vari match. Stavolta, però, sono arrivate solo ottime notizie per il club azzurro e in modo particolare per il tecnico.

A tal proposito, Antonio Conte ha assistito alle prestazioni super di Romelu Lukaku, mentre in serata ha ricevuto un clamoroso “regalo” arrivato direttamente dal Camerun. Infatti, la Nazionale africana è scesa in campo contro la Libia ottenendo un successo secco per 3-1.

In realtà, però, la notizia riguarda l’impiego di Frank Zambo Anguissa. Quest’ultimo, è rimasto in panchina 90′ minuti senza mai subentrare in campo. Si tratta, quindi, di un segnale incoraggiante per Antonio Conte che potrà contare su un giocatore “meno affaticato”. Va ricordato che l’ex Fulham ha dovuto fare i conti anche con un problema muscolare nelle ultime settimane.