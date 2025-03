Nuovo centro sportivo Napoli, c’è la data dell’acquisto: l’annuncio in diretta

La questione potrebbe risolversi in brevissimo tempo, svelati importanti dettagli su tempistiche e sul progetto azzurro.

Sono ormai mesi che i discorsi relativi al futuro centro sportivo del Napoli vanno avanti. La società azzurra, o meglio Aurelio De Laurentiis, è alla ricerca di una zona che possa accogliere le esigenze del club e della squadra, ma non è così semplice. Sono tante le circostanze da prendere in considerazione, dalla location ai rapporti con le istituzioni per poter procedere. Oggi, però, sono emerse due importanti novità sulla questione. Antonio Luise, ex consigliere comunale, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, ai quali ha rivelato alcuni aggiornamenti importanti.

“Ci sono ulteriori novità, ci sono accelerazioni per l’acquisto dei terreni de ‘La Piana’, a Castel Volturno, per la costruzione del nuovo centro sportivo del Napoli. Ieri mattina il club ha mandato alcuni tecnici, di una società di Milano, ad effettuare il carotaggio del terreno. De Laurentiis è scrupoloso, è preoccupato e vuole assicurarsi che non ci siano rifiuti tossici nella zona. I tecnici hanno verificato anche se i terreni sono adeguati per realizzare i campi di calcio. Era presente anche il dottore Francesco Coppola, fresco di cavalierato proprio come De Laurentiis, per verificare le utenze, gli allacci alle fogne e alla corrente elettrica, condizioni importanti per velocizzare la costruzione della struttura”, ha raccontato Luise.

Centro sportivo, il progetto e la data: i dettagli

Ma le novità non finiscono qui. Antonio Luise ha continuato con gli aggiornamenti, di fatto rivelando anche notizie importanti in merito al progetto generale del Napoli in collaborazione con il Comune. Ci sarebbe, inoltre, anche una presunta data di acquisizione dei terreni.

“C’è un’altra novità importante, perché sembra che c’è un progetto atto a garantire un prolungamento della linea ferroviaria da Napoli per Mondragone che consentirebbe una fermata della stazione proprio alle spalle di questa zona. Sarebbe molto importante perché consentirebbe ai ragazzi del vivaio di raggiungere in modo molto più veloce e sereno questa zona. Al 90% dovrebbe dunque chiudersi la trattativa, definendo l’acquisizione già nel mese di aprile i lavori potrebbero partire già in estate, visto che la destinazione urbanistica dei terreni è già adeguata per un centro sportivo. Infine il Napoli sarebbe pronto ad abbattere e ricostruire gli edifici che si trovano nella zona de La Piana, sulla quale sorgono attualmente fabbricati fatiscenti. Il Napoli vuole abbattere e ricostruire proprio per accelerare ulteriormente la realizzazione del centro che prevede anche e sempre una foresteria per prima squadra e giovanili”, ha concluso l’ex consigliere comunale.

Last Updated on 21 Mar 2025 – 19:43 by Giorgio D’Andrea