Rinnovo Meret, la formula: è stato lui a decidere pur di restare a Napoli

Il portiere azzurro ad un passo dalla firma, ecco cosa ha fatto per restare al Napoli: i dettagli.

L’edizione odierna de Il Mattino analizza la situazione legata al rinnovo di Alex Meret. Il portiere azzurro classe 1997 è al Napoli dalla stagione 2019/2020.

I discorsi legati al prolungamento del suo contratto sembrano ormai giunti al termine, con l’edizione odierna de Il Mattino che ne analizza la situazione.

“Meret si tuffa, e afferra in presa Sentimenti II, Bugatti e Castellini. Il plastico volo dovrebbe avvenire tra qualche giorno, quando arriverà finalmente la fumata blanca per il rinnovo fino al 2027 del contratto. «Ci siamo, l’accordo è totale», annuncia trionfante il suo manager Pastorello che ha fatto una fatica enorme per arrivare a questo punto. Perché Alex, con questi altri due anni (secchi, senza opzione), si prepara a superare i big della storia dei numeri 1, parando tutte le epoche insieme e arrivando lassù, all’incrocio dei pali di una memorabile carriera. A un passo da essere una vera bandiera di questo Napoli con le sue 204 presenze”, scrive il quotidiano.

Meret, record e serietà: la scelta per il rinnovo

Il quotidiano fa il punto della situazione, spiegando anche le motivazioni principali che hanno convinto Meret a firmare con il Napoli. Davanti a lui una serie di obiettivi ma anche una certa fedeltà al club.

“In questi mesi di trattative, Meret si è ritrovato in testa un grovigllo di ragionamenti, di opportunità e anche vie d’uscita. Niente, voleva restare qui. Sobrio, essenziale, fuoriclasse mentale. […] Il nuovo contratto fino al 2027 lo consegna alla storia del Napoli: perché, di questo passo, batterà il record di presenze dei numeri uno azzurri. […] È stato lui, Meret, a voler restare a Napoli a ogni condizione: poteva liberarsi a zero, ma mal avrebbe fatto questo torto al club che gli ha consentito di vincere lo scudetto, disputare la Champions, vestire la maglia della Nazionale con cui ha vinto anche un Europeo”, ha concluso Il Mattino.

Last Updated on 25 Mar 2025 – 09:48 by Giorgio D’Andrea